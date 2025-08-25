والد الطالبة ضحية التلاعب بالرغبات: الرحمة أولى من الانتقام

كشف أحمد، والد الطالبة عائشة أحمد، تفاصيل صادمة حول اكتشافه التلاعب برغبات ابنته في التنسيق دون علمها، مؤكدًا أن الواقعة كانت مفاجِئة وصادمة، إلا أنه قرر في النهاية التنازل عن المحضر رغم الضرر النفسي الكبير الذي تعرضت له ابنته.

السيستم كان مقفول من يومين

وقال "أحمد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2: "اتفاجئت باتصال بيقولي فيه مصيبة تخص بنتي في مكتب التنسيق، رحت فورًا جامعة القاهرة، لكن ملقتش حد، والسيستم كان مقفول من يومين".

وأوضح والد الطالبة عائشة أحمد، أنه حرر محضرًا مدعومًا بأدلة مصورة لإثبات الواقعة، خاصة أن نظام قبول مدارس STEM لا يعتمد على المجموع، بل على توزيع دقيق للمقاعد. ورغم ذلك، قرر التنازل عن المحضر، قائلاً: "قولت ممكن بنتي تغلط في يوم من الأيام.. فسامحت عشان يتسامح لي".

وأشار إلى أنه لا يوجد أحد من أهل الطالبة المتهمة لم يتواصل معه بشكل مباشر، مضيفًا: "الانتقام مش حل.. ساعة حبس واحدة كفيلة تغيّر مصير بني آدم.. الرحمة هي الحل".