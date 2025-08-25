شريف الشعشاعي يبدأ تصوير الجزء الثاني من وتر حساس وعودة بيبو

بدأ الفنان شريف الشعشاعي تصوير أحدث اعماله الدرامية "وتر حساس ٢" فالعديد من اللوكيشنات المختلفه وقد ظهر فالصور ب لوك مختلف ل شخصية د. عبد الرحمن الشهير ب "بيبو" الذي ظهر بها في الجزء الاول



ولااقت ردود فعل أيجابية بين العديد من رواد السوشيال ميديا .

قال "شريف" أنه سعيد جدا بهذا العمل وهذه الشخصية المركبة الذي ستكون مفاجأة كبري للجمهور والذي تغير مجري احداث العمل بطريقة مشوقة وغير متوقعه للجمهور سنشاهدها خلال حلقات الجزء الثاني من وتر حساس .



مسلسل "وتر حساس" مكون من ٤٥ حلقة حيث يضم العمل مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم غادة عادل ، هيدي كرم ، شريف الشعشاعي، كمال أبو رية، رانيا منصور، نبيل عيسى،وإلهام وجدي،محمد محمود عبد العزيز ومن تاليف امين جمال واخراج وائل فرج.



