​محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 91.9%



​ اعتمد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025.

و أعلنت المحافظة أن نسبة النجاح الإجمالية بلغت 91.9%، وهو ما يعكس جهود القطاع التعليمي في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.



​وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 1182 طالبًا وطالبة، حضر منهم 1038، ونجح منهم 954 طالبًا.



​ووفقًا للنتائج الرسمية، حققت المدارس نسب نجاح متميزة، حيث بلغت:

​التعليم العام: 91.9%

​الرسمي لغات: 100%

​الخاص لغات: 100%

​التعليم الدولي: 100%

​المنازل: 88.9%



​وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح. وأكد على أهمية مواصلة العمل لتحسين مستوى التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب.