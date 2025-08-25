​محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 91.9%

اعتمد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025.
و أعلنت المحافظة أن نسبة النجاح الإجمالية بلغت 91.9%، وهو ما يعكس جهود القطاع التعليمي في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 1182 طالبًا وطالبة، حضر منهم 1038، ونجح منهم 954 طالبًا.
ووفقًا للنتائج الرسمية، حققت المدارس نسب نجاح متميزة، حيث بلغت:
التعليم العام: 91.9%
الرسمي لغات: 100%
الخاص لغات: 100%
التعليم الدولي: 100%
المنازل: 88.9%
وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح. وأكد على أهمية مواصلة العمل لتحسين مستوى التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب.