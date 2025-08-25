حماية المستهلك يشن حملة علي المنشآت الطبية بالوادي الجديد

قام فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بحملة مرور ميداني على عدد من المنشآت الطبية؛ للتأكد من مدى التزامها بقواعد السلامة وما يُلزم به القانون مقدم الخدمة الطبية تجاه المستهلك.

وقام الفرع بحملة على العديد من الأنشطة التجارية الأخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات.

وطالب فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو مغالاة في الأسعار من خلال تقديم شكوى عن طريق واتساب 01000000329 أو من خلال التوجه لفرع الجهاز بحي ميتالكو بجوار مركز الإشعاع الحضاري بمدينة الخارجة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الدور الرقابي على الأسواق والمنشآت التجارية و التوعية بحقوق المواطنين في ظل قانون جهاز حماية المستهلك.