قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تأهل 10 مدارس بالوادي الجديد لتصفيات جائزة التميز في المساواة بين الجنسين

وكيل التربيه والتعليم بالوادى الجديد
وكيل التربيه والتعليم بالوادى الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلن الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، نتائج مسابقة جائزة التميز للمؤسسات التعليمية في المساواة بين الجنسين، والتي جرى تنظيمها على مستوى قطاع التعليم بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد ووحدة تكافؤ الفرص بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المسابقة هدفت إلى دعم المؤسسات التعليمية المتميزة في تطبيق ممارسات تعزز مبادئ المساواة بين الطلاب والطالبات، وترسخ قيم العدالة وتكافؤ الفرص داخل المدارس. 
وأسفرت النتائج عن تأهل 10 مدارس لتمثيل المحافظة والمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأكد "دياب" أن المدارس المتأهلة أظهرت التزامًا واضحًا بمعايير التميز التي شملت نشر ثقافة المساواة، وتمكين الفتيات في الأنشطة التعليمية والرياضية، بجانب تعزيز مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية، وهو ما يعكس دور المؤسسات التعليمية في بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة، مشيدًا بالدور الفعال للمجلس القومي للمرأة وشركاء التنمية في دعم هذه الجهود.

واختتم وكيل الوزارة بتوجيه التهنئة للمدارس الفائزة، متمنيًا لها التوفيق في التصفيات النهائية، مؤكدًا أن تعليم الوادي الجديد سيواصل العمل على ترسيخ قيم المساواة والعدالة داخل المؤسسات التعليمية.

إجراء القرعة العلنية على 65  رحلة عمرة مجانية للعاملين بقطاعي التربية والتعليم العام والأزهري

أُجريت اليوم القرعة العلنية لاختيار 65 معلمًا ومعلمة من العاملين بقطاعي التربية والتعليم العام والتعليم الأزهري بمختلف المراكز والإدارات، للفوز برحلات عمرة مقدمة من المحافظة بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال وشركاء التنمية بالمحافظة، وذلك برئاسة المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.
بحضور الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وفضيلة الشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم تميز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

ترشيحاتنا

فوكسهول كورسا 2027 الجديدة

شاهد| فوكسهول كورسا 2027 الجديدة

ام جى ZS إم شانجان سى اس 55 بلس 2026

أيهما تفضل إم جى ZS أو شانجان سى اس 55 بلس 2026

سيارات 2026 بطابع شبابي بالسوق المصري

سيارات 2026 بطابع شبابي بالسوق المصري

بالصور

كيف تبدو الحياة اليومية في أكثر دول العالم أمانا؟

كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟
كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟
كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟

محافظ الشرقية يُطلق شارة بدء فعاليات مبادرة جمعية الكشافة البحرية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

فيديو

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد