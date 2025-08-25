خال ضحايا المنيا يصحح المأساة على الهواء: هم ستة أطفال وأبوهم.. فيديو

كشف عبد الفتاح أحمد، خال الأطفال ضحايا حادثة التسمم المروعة في المنيا، عدد الضحايا الذي تم تداوله إعلاميًا، مؤكدًا أن الفاجعة أودت بحياة سبعة أفراد من عائلته وليس ستة.

وصحح الخال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج 'تفاصيل' على قناة 'صدى البلد 2': ' اللي ماتوا ستة مش خمسة، وأبوهم'.

وعدد الخال أسماء الضحايا وأعمارهم قائلاً: 'الكبيرة رحمة ناصر محمد عمرها 12 سنة، ريم ناصر محمد عمرها 10 سنين، محمد ناصر محمد عمره تسع سنين، عمر ناصر عمره سبع سنين، وأحمد ناصر آخر حاجة خمس سنين'، بالإضافة إلى طفل سادس ووالدهم الذي توفي معهم بنفس المادة السامة.