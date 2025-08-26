لذيذة جدا.. طريقة عمل شوربة الشوفان

إذا كنتِ من محبي الشوفان نقدم لكِ طريقة مبتكرة وهي شوربة الشوفان



مقادير :



3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 كوب شوفان

5 حبّات طماطم مقطعة إلى مكعبات

1/3 كوب بصل مفروم

1 فص ثوم مفروم

3 أكواب ماء

½ باقة كزبرة طازجة

1 مكعب مرقة دجاج

0.5 ملعقة صغيرة ملح



طريقة التحضير:

1- سخني زيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة ثم أضيفي الشوفان وحركيه حتى يتحمص.

2 - في المطحنة الكهربائية افرمي الطماطم مع البصل والثوم وكوب من الماء والكزبرة فرمًا ناعمًا.

3 - اسكبي مزيج الطماطم فوق الشوفان وأضيفي كمية الماء المتبقية وقلّبي المزيج حتى الغليان. أضيفي مكعب المرق والملح ثم غطي القدر واستمري في الطهي لمدة 15 دقيقة.

4 - زيني الوجه بالكزبرة الطازجة وقدمي الشوربة ساخنة.