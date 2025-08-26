قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
بتروجيت في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري
النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في السكك الحديدية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-8-2025
اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.. تعرف عليه
حبس 3 متهمين بصفع المواطنين دون سبب في شوارع القاهرة
هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب
ميدو: الزمالك لو أخد الدوري السنة دي هيتسحب منه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لذيذة جدا.. طريقة عمل شوربة الشوفان

شوربة الشوفان
شوربة الشوفان
ريهام قدري

إذا كنتِ من محبي الشوفان نقدم لكِ طريقة مبتكرة وهي شوربة الشوفان 

مقادير :

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1 كوب شوفان
5 حبّات طماطم مقطعة إلى مكعبات
1/3 كوب بصل مفروم
1 فص ثوم مفروم
3 أكواب ماء
½ باقة كزبرة طازجة
1 مكعب مرقة دجاج
0.5 ملعقة صغيرة ملح


طريقة التحضير:
1- سخني زيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة ثم أضيفي الشوفان وحركيه حتى يتحمص.
2 - في المطحنة الكهربائية افرمي الطماطم مع البصل  والثوم وكوب من الماء والكزبرة فرمًا ناعمًا.
3 - اسكبي مزيج الطماطم فوق الشوفان وأضيفي كمية الماء المتبقية وقلّبي المزيج حتى الغليان. أضيفي مكعب المرق والملح ثم غطي القدر واستمري في الطهي لمدة 15 دقيقة.
4 - زيني الوجه بالكزبرة الطازجة وقدمي الشوربة ساخنة.

الشوفان شوربة الشوفان فوائد الشوفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

أنغام

بعد رحلة علاجها في ألمانيا.. عودة أنغام إلى مصر الثامنة مساء اليوم

ترشيحاتنا

شوربة الشوفان

لذيذة جدا.. طريقة عمل شوربة الشوفان

الهام شاهين

بفستان قصير .. إلهام شاهين تخطف الأنظار على شاطئ الساحل الشمالي

جمال شعبان

بيوقف القلب فجأة .. جمال شعبان يوجه نصائح للحماية من مرض الشريان التاجي

بالصور

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

بدون مكياج.. أول ظهور لأنغام بالساحل الشمالي بعد رحلتها العلاجية

انغام
انغام
انغام

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير

الكلوروفينابير
الكلوروفينابير
الكلوروفينابير

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد