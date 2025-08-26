لذيذة جدا.. طريقة عمل شوربة الشوفان

إذا كنتِ من محبي الشوفان نقدم لكِ طريقة مبتكرة وهي شوربة الشوفان
مقادير :
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1 كوب شوفان
5 حبّات طماطم مقطعة إلى مكعبات
1/3 كوب بصل مفروم
1 فص ثوم مفروم
3 أكواب ماء
½ باقة كزبرة طازجة
1 مكعب مرقة دجاج
0.5 ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير:
1- سخني زيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة ثم أضيفي الشوفان وحركيه حتى يتحمص.
2 - في المطحنة الكهربائية افرمي الطماطم مع البصل والثوم وكوب من الماء والكزبرة فرمًا ناعمًا.
3 - اسكبي مزيج الطماطم فوق الشوفان وأضيفي كمية الماء المتبقية وقلّبي المزيج حتى الغليان. أضيفي مكعب المرق والملح ثم غطي القدر واستمري في الطهي لمدة 15 دقيقة.
4 - زيني الوجه بالكزبرة الطازجة وقدمي الشوربة ساخنة.