برمجيات الذكاء الاصطناعي.. استحداث أقسام جديدة بالتعليم الفني بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استحداث أقسام جديدة في التعليم الصناعي والتجاري بالعام الدراسي 2025- 2026.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإشراف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم عن استحداث 7 أقسام جديدة بالتعليم الصناعي، وهي فني برمجيات الذكاء الاصطناعي، وبرنامج فني الأجهزة الطبية، وبرنامج فني التجميل، برنامج فني أعمال المساحة.

وأشارت إلى استحداث برنامج فني صيانة ماكينات وآلات الحياكة، وفني ملابس جاهزة رجال، مهنة الصناعات الدوائية، فضلاً عن افتتاح برنامج الذكاء الاصطناعي في التعليم التجاري.