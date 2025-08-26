قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 3700 طن مساعدات في «زاد العزة» الـ 23 إلى غزة
خطر قادم.. هل يهدد ظهور النينيا نصف الكرة الأرضية هذا الشتاء؟
حقيقة صرف منح مالية من وزارة التضامن بمناسبة العام الدراسي
برلماني: اعتقال أحمد عبد القادر في بريطانيا انحياز مرفوض للإخوان
غلق عدد من الشواطئ في مختلف المحافظات حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق المتكررة
صحة غزة: ارتفاع ضحايا الاحتلال امام مراكز توزيع المساعدات إلى 2140 شهيدًا
الإحصاء: 153.3% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية للإمارات خلال النصف الأول من 2025
قوافل زاد العزة تواصل العبور إلى قطاع غزة وسط تزايد عدد الشاحنات
معلومات الوزراء: 38% من الكنديين و49% من الأمريكيين يعتبرون العمليات الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية
حماس : اقتحامات الضفة الغربية تعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي
بعد عودتها إلى مصر.. رسالة مؤثرة من نجل شقيقة أنغام
نواب وأحزاب يدينون اعتقال "ميدو": انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. وانحياز من السلطات البريطانية لأجندات الجماعة الإرهابية.. ومطالب بالإفراج الفوري عنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برمجيات الذكاء الاصطناعي.. استحداث أقسام جديدة بالتعليم الفني بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استحداث أقسام جديدة في التعليم الصناعي والتجاري بالعام الدراسي 2025- 2026.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإشراف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم عن استحداث 7 أقسام جديدة بالتعليم الصناعي، وهي فني برمجيات الذكاء الاصطناعي، وبرنامج فني الأجهزة الطبية، وبرنامج فني التجميل، برنامج فني أعمال المساحة.

وأشارت إلى استحداث برنامج فني صيانة ماكينات وآلات الحياكة، وفني ملابس جاهزة رجال، مهنة الصناعات الدوائية، فضلاً عن افتتاح برنامج الذكاء الاصطناعي في التعليم التجاري.

كفر الشيخ الذكاء الاصطناعي برنامج الذكاء الاصطناعي تعليم كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب

هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب

ترشيحاتنا

شوربة الشوفان

لذيذة جدا.. طريقة عمل شوربة الشوفان

الهام شاهين

بفستان قصير .. إلهام شاهين تخطف الأنظار على شاطئ الساحل الشمالي

جمال شعبان

بيوقف القلب فجأة .. جمال شعبان يوجه نصائح للحماية من مرض الشريان التاجي

بالصور

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

فورمولا
فورمولا
فورمولا

غذاء العقل..10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد
10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد
10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد