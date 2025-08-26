انطلاق ورشة عمل للصحفيين حول القضايا البيئية ببرنامج المنح الصغيرة

انطلقت اليوم الثلاثاء، بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، فعاليات ورشة عمل متخصصة للمراسلين في عدد من المحافظات، بعنوان «تغطية القضايا البيئية ذات الأولوية ضمن استراتيجية برنامج المنح الصغيرة في مرحلته العملية السابعة»، وذلك في إطار مشروع إدارة المعرفة والاتصال وتحفيز الابتكار، الذي تنفذه جمعية كتاب البيئة والتنمية، بتمويل من برنامج المنح الصغيرة، التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF/SGP)، ضمن المرحلة السابعة للبرنامج في مصر.

وتهدف الورشة، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام ، إلى رفع قدرات الصحفيين والمراسلين في تناول القضايا البيئية، وتعزيز دور الإعلام في نشر الوعي حول تحديات المناخ، والتنوع البيولوجي، وإدارة الموارد الطبيعية، بما يواكب أولويات التنمية المستدامة في مصر.

وأعرب خالد البلشى نقيب الصحفيين عن سعادته بإستمرار التعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية خاصة ورشة العمل المقامة اليوم لتدريب المراسلين، مشيرا إلى حرصه على تطوير العمل الصحفى وتزويد مركز التدريب بكافة الوسائل الحديثة وتدريب الصحفيين على موضوع الذكاء الاصطناعى.

وقال الدكتور محمود بكر، رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية إن الورشة تجمع عدداً من المراسلين من محافظات الإسكندرية والبحيرة والفيوم وقنا والأقصر، وهي المحافظات التي يجري تنفيذ مشروعات المرحلة السابعة بها، بالإضافة إلى محافظتي القاهرة والجيزة.

وأضاف بكر أن تحقيق النجاح والتطوير والإبداع لن يحدث إلا بدعم وتشجيع القائمين على العمل البيئى والأهلى فى مصر وفى مقدمتهم رائد العمل الأهلى البيئى والتنموى الدكتور عماد الدين عدلى الذى يدعمنا ويشجعنا باستمرار لكى ننخرط بفاعلية فى الأنشطة والفاعليات المرتبطة بالعمل المجتمعى.

وتستعرض ورشة العمل في يومها الأول، آليات عمل برنامج المنح الصغيرة في مصر، تحت شعار «فكر عالمياً واعمل محلياً»، بالإضافة إلى التعريف بمشروعات المرحلة السابعة، التي يبلغ عددها 27 مشروعاً، يتم تنفيذها من قبل عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى جلسة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في التناول الإعلامي للقضايا البيئية، ويختتم اليوم الأول بجلسة موسعة حول الزراعة المستدامة والتنوع البيولوجي.

وتركز جلسات اليوم الثاني من الورشة على قضايا الطاقة المتجددة وكفاءة إدارة الموارد المائية، إلى جانب مجموعات عمل تفاعلية حول تغير المناخ والتنوع البيولوجي، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين، فيما يتم تخصيص اليوم الثالث لبحث الإدارة المتكاملة للمخلفات وتقليل التلوث، ومناقشة قضايا إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتفعيل قانون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالإضافة إلى جلسات عمل حول تدهور الأراضي، ومبادرات إعلامية للشراكة مع المجتمع المدني، كما يتم في ختام الورشة الإعلان عن المسابقة الإعلامية لمشروع إدارة المعرفة والاتصال للمراسلين في المحافظات المعنية.