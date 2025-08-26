قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يفتتح أعمال تطوير مسرح ومدرج كلية الزراعة

جانب من الفاعليات
حسام الفقي

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أعمال تجديد وتطوير مسرح كلية الزراعة “حشاد” والمدرج الرئيسي “حفناوي” بالكلية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحديث الشامل التي تمت بدعم من سمو الشيخ  الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم إمارة الشارقة، في إطار دعمه المستمر للعلم والثقافة داخل جامعة القاهرة.

حضر فعاليات الافتتاح، الدكتورة غادة عبد الباري القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن يحيي أمين عميد كلية الزراعة، وممثلون عن دولة الإمارات العربية المتحدة، ووكلاء الكلية وكبار اساتذتها، وعدد من عمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، والأستاذ هاني رضوان أمين عام الجامعة، والطالب باسم الجوهري رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الشكر لسمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة لدعمه الكريم لجامعة القاهرة بوجه عام وكلية الزراعة خاصة كونه احد أبرز خريجيها، وأضاف أن ما يقدمه الشيخ القاسمي ليس مجرد دعم مادي، بل هو تجسيد لمعنى الانتماء الأصيل ورسالة إنسانية وحضارية تؤكد أن جامعة القاهرة حاضرة دائمًا في قلب وعقل أبنائها، وصرحًا شامخًا للعلم والمعرفة يستمد قوته من وفائهم وعطائهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن نهضة الجامعة تبدأ من كلية الزراعة، مؤكدًا على أنها منارة تعليمية وبحثية ممتدة عبر تاريخها العريق، ورمز للإنتاج والخدمة المجتمعية، وأسهمت عبر عقود في تخريج رواد وباحثين ومبدعين كان لهم دور بارز في خدمة الوطن والإنسانية.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن يحيي أمين عميد كلية الزراعة، إن الإستثمار الحقيقي يكون في الإنسان والعلم الذي يبني العقول والثقافة التي تبني الوجدان، وأن الشباب هم أساس بناء الأوطان، مشيرًا إلي أن مدرج حفناوي الذي تم تطويره وتجديدة يستوعب نحو ٦٠٠ طالب وطالبة، كما يستوعب مسرح "حشاد" نحو ٣٠٠ شخص، وتم تجديدهما بدعم من سمو الشيخ سلطان القاسمي ليصبحا منارة للإبداع والعلم ومجالا رحبا للتعبير الثقافي والفني، ليسهم في بناء شخصية الطلاب، موجهًا الشكر للدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة لدعمه الكامل لكلية الزراعة وكافة كليات الجامعة.

وعلى هامش افتتاح عمليات التجديد والتطوير بمسرح "حشاد"، شهد  الدكتور محمد سامي عبد الصادق فعاليات العرض المسرحي "النمرود" من تأليف الشيخ الدكتور القاسمي، كما أهدى الدكتور أيمن يحيى نسخة من المصحف الشريف لرئيس الجامعة.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة مسرح كلية الزراعة

