رياضة

مصدر بالزمالك يكشف سبب استبعاد سيف الجزيري من المباريات وخلافه مع فيريرا

سيف الجزيري
سيف الجزيري
ملك موسى

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن تصريح البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن عدم مشاركة التونسي سيف الجزيري معه في المباريات مرة أخرى، جاء بسبب مشكلة حدثت بين الثنائي.

وأوضح المصدر أن المدير الفني طلب من الجزيري اللعب في مركز الجناح خلال التدريبات الأخيرة، إلا أن اللاعب رفض وطالب باللعب في مركز المهاجم الصريح.

وأضاف المصدر أن اللاعب انفعل على المدرب، ما دفع الأخير لاستبعاده من قائمة الفريق لمباراة فاركو، والتصريح في المؤتمر الصحفي بأن الجزيري لن يشارك معه مجددًا.

وكان فريق الزمالك قد فاز على فاركو بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بها جدول الترتيب.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم الأحد المقبل، الموافق 31 أغسطس الجاري، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك سيف الجزيري يانيك فيريرا فاركو

