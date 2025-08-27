محافظ جنوب سيناء يصدق على عدد من عقود تقنين أراضي وضع يد سكني بمدينة دهب

صدق محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك،على عددا من عقود تقنين أراضي وضع يد سكني بمدينة دهب بالنموذج الموحد المؤمن، وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط والشروط القانونية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن استرداد حق الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق الصالح العام.



وأشار بيان المحافظة الصادر في هذا الشأن ان محافظ جنوب سيناء اكد علي أن المحافظة تسير بخطى جادة في منظومة التقنين وفق رؤية الدولة لتحقيق العدالة وسيادة القانون، مشددًا على التعامل مع جميع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة، وتسليم العقود للمواطنين المستحقين بعد استيفاء جميع الاشتراطات.



ووجّه المحافظ رؤساء المدن ولجنة البت في طلبات التقنين بضرورة الالتزام الكامل بالقانون وتحمل المسؤولية القانونية، مع مراعاة ظروف المواطنين، وعدم إصدار أي عقد دون إحداثيات واضحة ودقيقة، إضافة إلى الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإزالة أي معوقات.



ولفت مبارك إلى أن النموذج الموحد الجديد للعقود يتمتع بأعلى درجات التأمين، حيث يحتوي على وسائل حماية متقدمة وعلامات سرية لا يمكن كشفها إلا بأجهزة خاصة ما يضمن سلامة العقود وصعوبة تزويرها أو تقليدها.