سفير باكستان لدى مصر: مساعداتنا لغزة مساهمة متواضعة مقارنةً بجهود القاهرة

أعرب سفير باكستان لدى مصر، عامر شوكت، عن تقدير بلاده الكبير لموقف مصر وقيادتها تجاه القضية الفلسطينية، مثمنًا الدور المحوري الذي تقوم به في دعم الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة في غزة.

وخصّ السفير بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا عظيمًا على المستويين السياسي والإنساني، وأن جهودها محل احترام وتقدير من الحكومة الباكستانية.

كما شدد شوكت على أن باكستان تقف جنبًا إلى جنب مع مصر، قيادة وشعبًا، مشيرًا إلى أن المساعدات التي تقدمها بلاده لغزة تُعد "مساهمة متواضعة" تعبر عن تضامن الشعب الباكستاني مع أشقائه الفلسطينيين.