مصادر طبية: 12 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم

كشفت مصادر طبية عن ارتقاء 12 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، الأربعاء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وتلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، وذلك فى إطار التشاور الدوري بين الوزيرين حول الأوضاع الإقليمية، وفى مقدمتها الأوضاع في غزة، وتطورات الملف النووي الإيراني.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة، والتي وصلت إلى المجاعة، حيث أكد عبد العاطي ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف اطلاق النار، واضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على ضرورة قيام ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوضع حد للقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية الى غزة.

وحذر من خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية التى تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية، مستعرضا مقترح وقف إطلاق النار المطروح، مؤكداً أنه مقترح قابل للتطبيق يحقق وقف إطلاق النار لمدة ٦٠ يوماً ويطلق سراح عدد من الرهائن والاسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.



