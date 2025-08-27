قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل بيعها بالاسواق.. ضبط 4 طن حلوى مولد فاسدة
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
رفع الرايات الحمراء في رأس البر وتحذيرات مشددة من أمواج أغسطس.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة صوب بلدة الزوايدة وسط غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة صوب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

تواصل قافلة المساعدات الإنسانية رقم 24 تحركها من مصر إلى قطاع غزة، ضمن جهود إغاثية مكثفة بقيادة الهلال الأحمر المصري، الذي يضطلع بدور محوري كجهة وطنية لتنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأفاد موفد القاهرة الإخبارية محمد عبيد، بأن القافلة تضم شاحنات محملة بالوقود، وسلال غذائية، ومواد طبية وإغاثية متنوعة، في إطار جهود مستمرة منذ السابع من الشهر الماضي، حيث تُشرف الجهات المصرية، بالتعاون مع منظمات أهلية وحكومية، على تجهيز هذه القوافل، إلى جانب مساعدات واردة من الخارج.

وأوضح عبيد أن القافلة الحالية، رغم كونها رقم 24، لم تشمل إلا 60 شاحنة فقط، وهو عدد محدود مقارنة بالاحتياجات المتزايدة داخل قطاع غزة، خاصة في ظل اشتداد الأزمة الإنسانية، وقد شملت الشاحنات مواد غذائية كالدقيق والمعلبات، إلى جانب ثلاث شاحنات وقود كانت قد رُفضت سابقًا من الجانب الإسرائيلي، وأُعيدت إلى الجانب المصري، قبل السماح بدخولها اليوم.

وأكد الموفد أن هذه الشاحنات ستتوجه إلى معبر كرم أبو سالم، إلا أن دخولها إلى غزة لا يزال غير مضمون، حيث جرت العادة خلال الأسابيع الماضية أن تُمنع بعض الشاحنات من العبور، أو تُعاد دون مبررات واضحة، في ظل تعنت إسرائيلي مستمر، خاصة فيما يتعلق بإدخال الوقود الضروري لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية، بما في ذلك الدفاع المدني.

وكان من المتوقع أن تتضمن القافلة الحالية أربعة أفواج، كل منها يحمل ما بين 30 و50 شاحنة، إلا أن الجانب الإسرائيلي سمح بدخول فوج واحد فقط، ما يهدد بفشل الجهود الإغاثية في مواجهة المجاعة المتفاقمة في القطاع.

وأشار عبيد إلى أن أصوات المدافع لا تزال تُسمع حتى في مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت شبه خالية بعد القصف الإسرائيلي المستمر، فيما تتواصل عمليات القصف وتبادل إطلاق النار رغم دخول المساعدات.
 

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

فرص العمل المتاحة

20 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في إيطاليا

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في لقائه بأنتي راوتافارا المبعوث الفنلندى الخاص لشئون المياه

وزير الري: آلية تمويلية بـ100 مليون دولار لدراسة المشروعات التنموية بدول النيل

رسامة شمامسة جدد

رسامة 24 شماسًا في ختام نهضة صوم العذراء بالزقازيق

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

