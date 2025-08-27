طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة صوب بلدة الزوايدة وسط غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة صوب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

تواصل قافلة المساعدات الإنسانية رقم 24 تحركها من مصر إلى قطاع غزة، ضمن جهود إغاثية مكثفة بقيادة الهلال الأحمر المصري، الذي يضطلع بدور محوري كجهة وطنية لتنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأفاد موفد القاهرة الإخبارية محمد عبيد، بأن القافلة تضم شاحنات محملة بالوقود، وسلال غذائية، ومواد طبية وإغاثية متنوعة، في إطار جهود مستمرة منذ السابع من الشهر الماضي، حيث تُشرف الجهات المصرية، بالتعاون مع منظمات أهلية وحكومية، على تجهيز هذه القوافل، إلى جانب مساعدات واردة من الخارج.

وأوضح عبيد أن القافلة الحالية، رغم كونها رقم 24، لم تشمل إلا 60 شاحنة فقط، وهو عدد محدود مقارنة بالاحتياجات المتزايدة داخل قطاع غزة، خاصة في ظل اشتداد الأزمة الإنسانية، وقد شملت الشاحنات مواد غذائية كالدقيق والمعلبات، إلى جانب ثلاث شاحنات وقود كانت قد رُفضت سابقًا من الجانب الإسرائيلي، وأُعيدت إلى الجانب المصري، قبل السماح بدخولها اليوم.

وأكد الموفد أن هذه الشاحنات ستتوجه إلى معبر كرم أبو سالم، إلا أن دخولها إلى غزة لا يزال غير مضمون، حيث جرت العادة خلال الأسابيع الماضية أن تُمنع بعض الشاحنات من العبور، أو تُعاد دون مبررات واضحة، في ظل تعنت إسرائيلي مستمر، خاصة فيما يتعلق بإدخال الوقود الضروري لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية، بما في ذلك الدفاع المدني.

وكان من المتوقع أن تتضمن القافلة الحالية أربعة أفواج، كل منها يحمل ما بين 30 و50 شاحنة، إلا أن الجانب الإسرائيلي سمح بدخول فوج واحد فقط، ما يهدد بفشل الجهود الإغاثية في مواجهة المجاعة المتفاقمة في القطاع.

وأشار عبيد إلى أن أصوات المدافع لا تزال تُسمع حتى في مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت شبه خالية بعد القصف الإسرائيلي المستمر، فيما تتواصل عمليات القصف وتبادل إطلاق النار رغم دخول المساعدات.

