أمطار وارتفاع أمواج.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس وتحذر تلك المناطق من ظواهر جوية غريبة
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو وعدد من وزراء حكومته للضفة الغربية المحتلة
شاهد.. لحظة تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 من مصر إلى قطاع غزة
مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم
قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% يدخل حيز التنفيذ
"ما أتفه الشعوب التي تهتم بالحلق".. تصريحات صادمة من محمد رشاد على فيسبوك
موعد مولد النبي 2025 .. إجازته بعد 180 ساعة والعد التنازلي بدأ
المترو يعلن عن وظائف جديدة .. رابط مباشر للتقديم
مصرع 30 شخصا على الأقل بسبب انهيار أرضي بالهند
أمطار رعدية .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الأربعاء
نمبر ون.. الغندور يتغزل بالزمالك بعد الفوز على فاركو
انطلاق قوافل "زاد العزة" من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم
تواصل قافلة المساعدات الإنسانية رقم 24 تحركها من مصر إلى قطاع غزة، ضمن جهود إغاثية مكثفة بقيادة الهلال الأحمر المصري، الذي يقوم بدور محوري كجهة وطنية لتنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأفاد موفد القاهرة الإخبارية محمد عبيد، بأن القافلة تضم شاحنات محملة بالوقود، وسلال غذائية، ومواد طبية وإغاثية متنوعة، في إطار جهود مستمرة منذ السابع من الشهر الماضي، حيث تُشرف الجهات المصرية، بالتعاون مع منظمات أهلية وحكومية، على تجهيز هذه القوافل، إلى جانب مساعدات واردة من الخارج.

وأوضح عبيد أن القافلة الحالية، رغم كونها رقم 24، لم تشمل إلا 60 شاحنة فقط، وهو عدد محدود مقارنة بالاحتياجات المتزايدة داخل قطاع غزة، خاصة في ظل اشتداد الأزمة الإنسانية، وقد شملت الشاحنات مواد غذائية كالدقيق والمعلبات، إلى جانب ثلاث شاحنات وقود كانت قد رُفضت سابقًا من الجانب الإسرائيلي، وأُعيدت إلى الجانب المصري، قبل السماح بدخولها اليوم.

وأكد الموفد أن هذه الشاحنات ستتوجه إلى معبر كرم أبو سالم، إلا أن دخولها إلى غزة لا يزال غير مضمون، حيث جرت العادة خلال الأسابيع الماضية أن تُمنع بعض الشاحنات من العبور، أو تُعاد دون مبررات واضحة، في ظل تعنت إسرائيلي مستمر، خاصة فيما يتعلق بإدخال الوقود الضروري لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية، بما في ذلك الدفاع المدني.

وكان من المتوقع أن تتضمن القافلة الحالية أربعة أفواج، كل منها يحمل ما بين 30 و50 شاحنة، إلا أن الجانب الإسرائيلي سمح بدخول فوج واحد فقط، ما يهدد بفشل الجهود الإغاثية في مواجهة المجاعة المتفاقمة في القطاع.

وأشار عبيد إلى أن أصوات المدافع لا تزال تُسمع حتى في مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت شبه خالية بعد القصف الإسرائيلي المستمر، فيما تتواصل عمليات القصف وتبادل إطلاق النار رغم دخول المساعدات.

