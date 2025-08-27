انطلاق قوافل "زاد العزة" من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

أكد محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز معبر رفح، انطلاق القافلة الرابعة والعشرين من قوافل "زاد العزة" من الجانب المصري، محمّلة بالإمدادات الإغاثية والإنسانية المتنوعة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف عادل، في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه القوافل تُشغَّل تحت مظلة الهلال الأحمر المصري، الذي بدأ بتسييرها منذ السابع من يوليو، بمعدل متواصل حتى اليوم.

وتابع، أنّ المساعدات تشمل سلالًا غذائية وغلالاً وبقوليات وأرزًا ومكرونة وزيتًا وسكرًا وسمنًا، بالإضافة إلى مستلزمات طبية دوائية وأدوية علاجية، ووقودًا أساسيًا (سولار)، رغم عراقيل إسرائيلية جمّة في إدخاله.

ورغم هذه الصعوبات، أوضح أن الجهود المصرية مستمرة يوميًا بتنسيق دقيق بين متطوعي الهلال الأحمر المصري والوطني، والهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية الاحتياجات الأولية لأبناء القطاع في الوقت الراهن.

وذكر، أن منظومة العمل تبدأ من المخازن اللوجيستية التابعة للهلال الأحمر المصري، حيث تُفرَّز المساعدات وتُغلف وتُكوَّد وتُختبر قبل تحميلها على الشاحنات بصرامة، ثم يتم إصطحابها إلى معبر كرم أبو سالم صباحًا، حيث تخضع لمراجعة أمنية دقيقة رغم التعقيدات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن القطاع يرزح تحت حصار خانق، حسب تقارير أممية، وهو في أمس الحاجة إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً، فيما تسطيع مصر تمويل نسبة ضخمة من هذه الكميات عبر حدود رفح.

