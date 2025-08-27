قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة
الصحة: تقييم 5 مستشفيات للاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة الميكروبات
المصريون يختارون أعضاء مجلس الشيوخ في جولة الإعادة بـ 5 محافظات
فتح اللجان أمام المواطنين في أول أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يتناولان الإفطار بمدينة العلمين الجديدة
أمطار وارتفاع أمواج.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس وتحذر تلك المناطق من ظواهر جوية غريبة
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو وعدد من وزراء حكومته للضفة الغربية المحتلة
شاهد.. لحظة تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 من مصر إلى قطاع غزة
مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم
قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% يدخل حيز التنفيذ
"ما أتفه الشعوب التي تهتم بالحلق".. تصريحات صادمة من محمد رشاد على فيسبوك
موعد مولد النبي 2025 .. إجازته بعد 180 ساعة والعد التنازلي بدأ
توك شو

بدء تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بدء تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة.


وأوضحت القناة أن قافلة المساعدات الـ24 تضم 3 شاحنات وقود سبق رفض دخولها من سلطات الاحتلال.

وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 23 شهراً أصبحت جزءاً مرعباً من الحياة اليومية للأطفال، مؤكدة أن ما يجري يمثل "تدميراً للحياة نفسها"، وليس مجرد حرب.

وقال عمار عمار، المدير الإقليمي للمناصرة والإعلام في اليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن نحو 1.1 مليون طفل في غزة يعانون من صدمات نفسية وعاطفية عميقة، جراء القصف المستمر وما رافقه من حرمان من الغذاء والدواء والنزوح القسري وتدمير البنية التحتية الأساسية.

وأضاف: "ما نراه اليوم هو انهيار شامل للطفولة، حيث أصبح التجويع والقتل والحرمان من المساعدات واقعاً يومياً".

وأشار عمار إلى أن أكثر من نصف مليون إنسان في القطاع يقفون على حافة المجاعة، وأن صور الأطفال الهزلى والرضع الذين يفارقون الحياة بسبب الجوع والمرض تمثل شاهداً مروعاً على سياسة التجويع الممنهجة.

وأكد أن سوء التغذية يسجل معدلات كارثية، إذ وثّق في يوليو وحده أكثر من 12 ألف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال، من بينهم ربع يعانون من النوع الأشد فتكاً، ما يهدد مستقبل جيل كامل.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس إنجرام، أن الجيش الإسرائيلي لا يكتفي بقصف المنازل والمدارس والمستشفيات، بل يستهدف حتى مراكز التغذية المدعومة من المنظمة.

وكشفت أن أكثر من 18 ألف طفل قتلوا منذ بداية العدوان، بينما تُرك آلاف آخرون يتامى لأحد الوالدين أو كليهما. وأضافت: "غالبية الأطفال الذين قتلوا كانوا بين عامين وخمسة أعوام، وغالباً ما يتم استهدافهم ليلاً وهم نائمون".

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه إسرائيل إغلاق المعابر منذ مارس الماضي، مانعة دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، وهو ما وصفته منظمات دولية بعملية تجويع ممنهجة تهدف لكسر صمود السكان.


 

المساعدات الإنسانية القاهرة الإخبارية قطاع غزة غزة

