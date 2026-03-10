قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل “نون النسوة” الحلقة 6.. محمد جمعة يحاول الاعتداء على مي كساب

مسلسل نون النسوة
مسلسل نون النسوة
أحمد إبراهيم

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل «نون النسوة» تصاعدًا دراميًا لافتًا، بعدما دخلت الأحداث في مرحلة أكثر توترًا مع تزايد الأزمات التي تواجهها شريفة، الشخصية التي تجسدها الفنانة مي كساب، عقب انتشار الفيديو الفاضح الذي قلب حياتها رأسًا على عقب.

تبدأ الحلقة بطرد شريفة من موقع التصوير، بعدما يرفض مدير الإنتاج استمرارها في العمل خوفًا من تأثير الأزمة على سمعة المشروع، وتحاول شريفة البحث عن فرصة جديدة، لكنها تصطدم برفض الفنانة سيمون العمل معها بعد انتشار الفيديو.

وتتصاعد الأحداث داخل منزل شقيقتها زينات التي تجسد شخصيتها الفنانة هبة مجدي، بعدما يبدأ صلاح الذي يلعب دوره محمد جمعة، زوج زينات، في مشاهدة الفيديو بشكل متكرر في الخفاء، قبل أن يحاول التحرش بشريفة مستغلًا ضعفها النفسي، ما يدفعها لمحاولة الابتعاد عنه.

كما يفتعل صلاح شجارًا مع شقيقها الأصغر ويقوم بطرده من المنزل، في محاولة للبقاء بمفرده مع شريفة، وهو ما يزيد من حدة التوتر داخل الأسرة.

وفي خط درامي آخر، يتقدم حسن الذي يجسد شخصيته الفنان محمود الليثي لطلب الزواج من شريفة، لكنها ترفض العرض في الوقت الحالي، مؤكدة أنها لا تريد أن يتزوجها أحد بدافع الشفقة أو استغلالًا لظروفها الصعبة.

وعقب عرض الحلقة، تفاعل الجمهور بشكل واسع مع أحداث العمل، حيث أشاد الكثير من المشاهدين بأداء مي كساب التي قدمت مشاهد مليئة بالألم والانكسار بصدق كبير، ما جعل الشخصية قريبة من تعاطف الجمهور.

كما نالت هبة مجدي إشادات كبيرة على أدائها المتوازن لشخصية زينات، خاصة في المشاهد التي تعكس صراعها بين مساندة شقيقتها والحفاظ على استقرار حياتها الزوجية.

ويواصل مسلسل «نون النسوة» جذب انتباه المشاهدين بفضل طرحه الجريء لقضايا اجتماعية حساسة، مع تصاعد الأحداث التي تضع بطلات العمل أمام اختبارات إنسانية صعبة.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل نون النسوة مي كساب هبة مجدي الفنانة مي كساب الفنانة هبة مجدي

