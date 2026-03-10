موعد ومكان عزاء والد الشاعر خالد تاج الدين

نشر الشاعر خالد تاج الدين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلن فيه عن موعد ومكان عزاء والده.

وقال خالد تاج الدين: سيقام عزاء والدي غدًا الأربعاء بمشيئة الله في المعادي بمسجد حسين صدقي بعد صلاة العشاء.

خالد تاج الدين

وأعرب الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي حققتها أغنية "2 قهوة" بصوت النجم هيثم شاكر، والتي جاءت كتتر لمسلسل “2 قهوة”.

وأوضح تاج الدين أن الأغنية تُعد أول تعاون يجمعه بهيثم شاكر، معبّراً عن اعتزازه بالعمل مع مجموعة من كبار صناع الموسيقى، وعلى رأسهم الملحن وليد سعد والموزع أحمد عادل.

وأضاف الشاعر أنه يحرص دائماً على تقديم أعمال تمسّ الجمهور وتلامس مشاعر الناس، مؤكداً أن هذا الخط هو ما يميّز اختياراته الفنية خلال مسيرته .