أخبار العالم

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الألماني لبحث تطورات غزة والملف النووي الإيراني

علي صالح

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا مساء يوم الثلاثاء، وذلك فى إطار التشاور الدوري بين الوزيرين حول الأوضاع الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في غزة وتطورات الملف النووي الإيراني.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة والتي وصلت إلى المجاعة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف اطلاق النار، واضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على ضرورة قيام ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوضع حد للقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية الى غزة، محذراً من خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية التى تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية، مستعرضا مقترح وقف إطلاق النار المطروح، مؤكداً أنه مقترح قابل للتطبيق يحقق وقف إطلاق النار لمدة ٦٠ يوماً ويطلق سراح عدد من الرهائن والاسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأعرب الوزير عبد العاطي في هذا الإطار عن التطلع لقيام دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فعالة خلال الاجتماع غير الرسمي المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده في الدنمارك لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولى.

وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران الملف النووي الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة استئناف المسار التفاوضى بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أهمية استعادة التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

