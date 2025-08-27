قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع البيت الأبيض بشأن قطاع غزة
مديرة الاتحاد الأوروبي للصحفيين: استهداف العاملين بقطاع الإعلام في غزة جرائم حرب
سرقت أموالا من والدي فهل يجوز ردها عند توزيع الميراث؟.. الإفتاء تجيب
الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية .. خطوات تسجيل الرغبات
ليلي أحمد زاهر تشارك صورة مع بطلة حكاية مسلسلها الحقيقية وتكشف معاناتها
تشغيل القطار الثامن لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بث مباشر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
رئيس الوزراء لصدى البلد: توجيه فوري لمحافظ القاهرة بشأن الحدائق العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"أبناء مصر خط أحمر"| الإفراج عن البطل ميدو في لندن يؤكد قوة الدولة ودبلوماسيتها.. خبير يعلق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

أعادت أزمة توقيف البطل المصري أحمد عبدالقادر، الشهير بـ"ميدو"، في العاصمة البريطانية لندن، ثم الإفراج السريع عنه بتدخل مباشر من الدولة المصرية، التأكيد على أن كرامة المواطن المصري خارج حدود الوطن ليست محل مساومة، بل هي خط أحمر تتحرك من أجله جميع مؤسسات الدولة.

تحرك سريع ودبلوماسية قوية
أكد اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، أن هذه الواقعة تعكس بوضوح القوة السياسية والدبلوماسية التي باتت مصر تمتلكها اليوم، مشيرًا إلى أن سرعة التحرك من قبل المؤسسات المعنية أسهمت في إنهاء الأزمة خلال وقت قياسي، وأعادت إلى الأذهان رسالة مفادها أن المواطن المصري محمي بسلطة دولته أينما كان.

تحديات خارجية واستهدافات ممنهجة
ولفت حمد إلى أن الحادثة كشفت أيضًا حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الخارج، من بينها محاولات جماعة الإخوان الإرهابية استهداف رموز وطنية وتشويه صورة مصر في المحافل الدولية. وأوضح أن بعض هذه المحاولات تستغل أجواء الحرية في أوروبا، حيث يُسمح بممارسات إعلامية أو تحركات عدائية ضد الشخصيات المؤيدة للدولة المصرية.

انتصار سياسي ومعنوي
واعتبر الخبير الاستراتيجي أن الإفراج السريع عن "ميدو" لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل هو انتصار سياسي ومعنوي يُبرز قوة الدولة وهيبتها على الساحة الدولية. وأضاف أن هذا الموقف عزز من وعي وتنظيم الجاليات المصرية في الخارج، التي باتت تدرك أن وحدتها وصوتها المشترك يمثلان درع حماية ضد أي استهداف أو ابتزاز سياسي.


اختتم اللواء حمد تصريحاته قائلاً: "الرسالة الأهم من هذه الأزمة أن مصر لا تترك أبناءها وحدهم، وأي محاولة للنيل من المصريين بالخارج ستفشل أمام قوة الدولة ودبلوماسيتها، فكرامة المواطن المصري هي جزء لا يتجزأ من كرامة الوطن بأكمله". هذه الرسالة، بحسب المراقبين، لم تُوجَّه فقط للجاليات المصرية في الخارج، بل أيضًا للعالم أجمع: مصر تحمي أبناءها وتفرض احترامها أينما وُجدوا.

ميدو أحمد عبدالقادر لندن المواطن المصري الإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

ترشيحاتنا

أرشفية

بسبب تغير الفصول.. متحدث الصحة: احذروا الفيروسات التنفسية من أغسطس حتى مارس

جانب من اللقاء

إقبال جماهيري واسع على مهرجان العلمين الجديدة.. وترقب لحفلي كايروكي وتوليت

جانب من اللقاء

مركز تغير المناخ: تحذيرات من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح مع نهاية فصل الصيف

بالصور

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

الفرح بقى جنازة.. وفاة إسراء عروس حلوان بسبب مركز تجميل

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد