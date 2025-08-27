قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحالف الوطني للعمل الأهلي يرسل 67 ألف طن مساعدات إنسانية لغزة خلال عامين
البابا تواضروس: الخطية تتسبب في "جوع قلبي وإيماني".. وشبعنا الحقيقي بيد الله
حقن فيلر وبوتكس مغشوشة.. القصة الكاملة لوفاة عروس حلوان داخل مركز تجميل بالمهندسين
الدبلوماسية المصرية تنتصر في لندن.. كرامة المصريين خط أحمر لا يمس
جارناتشو يقترب من الانتقال إلى تشيلسي في صفقة كبرى
أحمد الأشعل يكتب: منظومة الشكاوى الحكومية.. عقد جديد بين المواطن والدولة
خلافاتهما لم تكن خفية.. طارق الشناوي: والد أنغام الأكثر إساءة لها
طارق الشناوي: أنغام فنانة واعية تختار كلماتها بعناية وتعرف أهدافها جيدًا |فيديو
بعد الإفراج عنه ببريطانيا.. أحمد موسى يوجه كلمة لـ أحمد عبد القادر على الهواء| شاهد
والدة الشهيد عمر القاضي: بكيت فرحا بعد تضمين سيرته الذاتية في منهج اللغة العربية
إنجاز غير مسبوق.. البترول تكشف تفاصيل اكتشاف بئر جديدة في منطقة امتياز| فيديو
بعد نجاح «سراب».. هاني عادل في تجربة جديدة وغامضة بـ«أزمة ثقة» | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الدبلوماسية المصرية تنتصر في لندن.. كرامة المصريين خط أحمر لا يمس

صورة الشاب المصري أحمد عبدالقادر ميدو من أمام سفارة مصر
صورة الشاب المصري أحمد عبدالقادر ميدو من أمام سفارة مصر
أحمد العيسوي

لم تكن أزمة توقيف الشاب المصري أحمد عبد القادر، الشهير بـ“ميدو”، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، في العاصمة البريطانية لندن مجرد واقعة عابرة، بل كانت اختبارًا جديدًا لقوة الدولة المصرية ودبلوماسيتها في حماية كرامة مواطنيها. تلك الأزمة، التي أثارت استياءً واسعًا بين أبناء الجاليات المصرية في أوروبا، انتهت بانتصار واضح للدبلوماسية المصرية، مؤكدة أن كرامة المواطن المصري ستظل خطًا أحمر لا يقبل المساومة أو التهاون.

تحرك سريع ودبلوماسية حاسمة

منذ اللحظات الأولى لإلقاء القبض على “ميدو” بسبب موقفه الرافض لانتهاكات جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولاتها المتكررة لتشويه صورة الدولة المصرية واقتحام السفارات بالخارج، تحركت وزارة الخارجية المصرية، عبر سفارتها في لندن، بكل قوة وسرعة.
لم يكن التدخل مجرد بيان دبلوماسي أو متابعة شكلية، بل كان تحركًا متكاملًا شمل اتصالات مكثفة ومتابعة دقيقة لضمان الإفراج الفوري عنه. هذا التحرك السريع أرسل رسالة واضحة لكل أبناء الجاليات المصرية.. أن الدولة تقف خلفهم وتحميهم مهما بعدت المسافات.

رسالة للعالم: كرامة المصريين لا تمس

وزارة الخارجية المصرية أكدت في بيانها أن كرامة المصريين في الخارج “لا مساس بها”، وأن ما تعرض له الشاب المصري يمثل انتهاكًا غير مبرر لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن رفض “ميدو” لانتهاكات الجماعة الإرهابية موقف مشروع تكفله المواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.

فالمادة 19 من هذا العهد نصت بوضوح على حق كل إنسان في اعتناق آرائه بحرية ودون مضايقة، وكذلك حقه في التعبير وتبادل المعلومات والأفكار عبر أي وسيلة يختارها. كما أكدت المادة 22 على حق الأفراد في تكوين الجمعيات والانضمام إليها لحماية مصالحهم، مع ضمان أن أي قيود تفرض على هذا الحق يجب أن تكون في حدود القانون وبما لا يمس الحريات الأساسية.

تحرك سريع ودبلوماسية قوية
أكد اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، أن هذه الواقعة تعكس بوضوح القوة السياسية والدبلوماسية التي باتت مصر تمتلكها اليوم، مشيرًا إلى أن سرعة التحرك من قبل المؤسسات المعنية أسهمت في إنهاء الأزمة خلال وقت قياسي، وأعادت إلى الأذهان رسالة مفادها أن المواطن المصري محمي بسلطة دولته أينما كان.

تحديات خارجية واستهدافات ممنهجة
ولفت حمد إلى أن الحادثة كشفت أيضًا حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الخارج، من بينها محاولات جماعة الإخوان الإرهابية استهداف رموز وطنية وتشويه صورة مصر في المحافل الدولية. وأوضح أن بعض هذه المحاولات تستغل أجواء الحرية في أوروبا، حيث يُسمح بممارسات إعلامية أو تحركات عدائية ضد الشخصيات المؤيدة للدولة المصرية.

انتصار سياسي ومعنوي
واعتبر الخبير الاستراتيجي أن الإفراج السريع عن "ميدو" لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل هو انتصار سياسي ومعنوي يُبرز قوة الدولة وهيبتها على الساحة الدولية. وأضاف أن هذا الموقف عزز من وعي وتنظيم الجاليات المصرية في الخارج، التي باتت تدرك أن وحدتها وصوتها المشترك يمثلان درع حماية ضد أي استهداف أو ابتزاز سياسي.


اختتم اللواء حمد تصريحاته قائلاً: "الرسالة الأهم من هذه الأزمة أن مصر لا تترك أبناءها وحدهم، وأي محاولة للنيل من المصريين بالخارج ستفشل أمام قوة الدولة ودبلوماسيتها، فكرامة المواطن المصري هي جزء لا يتجزأ من كرامة الوطن بأكمله". هذه الرسالة، بحسب المراقبين، لم تُوجَّه فقط للجاليات المصرية في الخارج، بل أيضًا للعالم أجمع: مصر تحمي أبناءها وتفرض احترامها أينما وُجدوا.

دروس مستفادة وتطلعات مستقبلية

أزمة “ميدو” حملت العديد من الدروس، أهمها ضرورة تعزيز التواصل بين الجاليات المصرية بالخارج والسفارات والقنصليات، لضمان التدخل السريع في أي موقف مشابه. كما كشفت عن أهمية التنظيم المجتمعي للجاليات في مواجهة الحملات العدائية الممنهجة ضد الدولة المصرية.

ويرى محللون أن ما حدث في لندن قد يشكل بداية لتأسيس شبكة أقوى من التنسيق بين أبناء الجاليات والمؤسسات الرسمية، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات والتعامل مع أي تهديدات مستقبلية بفاعلية أكبر.

 

انتهت أزمة توقيف “ميدو” في لندن، لكن رسالتها ستبقى راسخة: كرامة المصريين ليست مجالًا للنقاش أو المساومة. فقد أثبتت الدولة المصرية أن أبناءها ليسوا وحدهم في مواجهة أي تحدٍ، وأن هيبة مصر تحضر حيثما وُجدوا.
إنها رسالة عز وفخر لكل مصري بالخارج.. أن وراءه دولة قوية، لا تتهاون في حماية كرامته، وتدافع عنه بكل السبل الممكنة، ليبقى المصري مرفوع الرأس أينما ذهب.

أحمد عبد القادر ميدو لندن أوروبا خطًا أحمر المواطن المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

ترشيحاتنا

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: اجتماع مشحون بين نتنياهو ورئيس الأركان قبيل انعقاد المجلس الأمني المصغر

أرشيفية

باستثناء أمريكا.. أعضاء مجلس الأمن الدولي يطالبون بوقف فوري للمجاعة والعمليات العسكرية في غزة

أرشيفية

أكسيوس: بلير وكوشنر يشاركان في اجتماع بالبيت الأبيض لبحث خطة ما بعد الحرب في غزة

بالصور

تخطى الـ 200 ألف جنيه .. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

صبا مبارك رفقة كريم فهمى وزوجته

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

المزيد