طفل يستغيث بـ نهايل طايل: زوجة والدي بتضربني وتربطني بحبل الغسيل

روى الطفل أنس تفاصيل ما تعرض له من عذاب من قبل زوجة والده، قائلا:" كانت بتضربني وتربط أيدي بحبل الغسيل..زوجة والدي كانت بتضربني عشان بفتح باب الثلاجة ووالدي كان موافقها".

وأضاف الطفل أنس، خلال حواره ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل:" جسمي كله كدمات من الضرب ووالدي كان يقول لزوجته إن تقوم بضربي وربطي وتركي هكذا حتى يعود إلى المنزل ويقوم بضربي مرة أخرى".

واسترسلت والدته: ذهبت لأخذ أنس من أجل إجراء عملية له، متابعة: وجدت علامات وكدمات في جسم أنس نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له على يد زوجة أبيه.

وتابع الطفل أنس:" لو روحت عند والدي مرة تانية هطفش من البيت..هو مش عايزاني أصلا".