ماليزيا: استهداف مستشفى ناصر في غزة جريمة حرب وإمعان في استهداف الصحافة
مركز المناخ: أمواج بارتفاع 4 أمتار وراء مأساة أبو تلات وغرق أسرة كاملة
كلمات بعد التشهد الأخير أوصى بها النبي.. احفظ دعاء الرسول
خطوة بخطوة.. سجل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
فيضانات مدمرة في كشمير وباكستان ترفع حصيلة الضحايا وتثير مخاوف من كارثة جديدة
الأرصاد تُحذر من شبورة صباحية وأمطار رعدية على هذه المناطق
بـ 300 ألف جنيه .. اشتري هوندا سيتي أوتوماتيك
قصف عنيف.. طائرات الاحتلال تشن غارتين شمال خان يونس جنوبي غزة
نحن أصحاب حق.. المستشار القانوني للزمالك يكشف آخر تطورات أرض 6 أكتوبر
أوروبا تتجه لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران وطهران تؤكد التزامها بالدبلوماسية
هايدي وكيس الشيبسي.. درس من القلب بـ 5 جنيهات
هطفش من البيت..الطفل أنس لـ نهال طايل: والدي مش عايزني

إسراء صبري

روى الطفل أنس تفاصيل ما تعرض له من عذاب من قبل زوجة والده، قائلا:" كانت بتضربني وتربط أيدي بحبل الغسيل..زوجة والدي كانت بتضربني عشان بفتح باب الثلاجة ووالدي كان مواقفها".

وأضافت والدة الطفل أنس، خلال حواره ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2 تقديم الإعلامية نهال طايل،:"  ذهبت لأخذ أنس من أجل إجراء عملية له، متابعة: وجدت علامات وكدمات في جسم أنس نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له على يد زوجة أبيه.

وتابع الطفل أنس:" أعمامي يعاملوني بلطف مقارنة بما يعاملني بيه والدي"، موضحا:" لو روحت عند والدي مرة تانية هطفش من البيت..هو مش عايزاني أصلا".

ولفتت والدته إلى أنها تزوجت بوالده وهي في سن العشرينات، وكنا نشعر حينها بأننا جاهزين للزواج، ولكن مع الوقت قررنا الانفصال نتيجة كثرة المشاكل وعدم التفاهم.

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

عروس حلوان

لبست الكفن وتركت الفستان.. إسراء كرم عروس حلوان رحلت بـ حقنة قبل زفافها بأيام

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو|رئيس الوزراء: إضافة مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي.. أحمد موسى يصرخ على الهواء ويوجه رسالة للعالم: «أنقذوا غزة قبل فوات الأوان»

الطفل أنس ووالدته

طفل يستغيث بـ نهايل طايل: زوجة والدي بتضربني وتربطني بحبل الغسيل

الدكتور خالد أبو الليل

خالد أبو الليل: مصر دولة ثرية بالموروث الشعبي

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

