هطفش من البيت..الطفل أنس لـ نهال طايل: والدي مش عايزني

روى الطفل أنس تفاصيل ما تعرض له من عذاب من قبل زوجة والده، قائلا:" كانت بتضربني وتربط أيدي بحبل الغسيل..زوجة والدي كانت بتضربني عشان بفتح باب الثلاجة ووالدي كان مواقفها".

وأضافت والدة الطفل أنس، خلال حواره ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2 تقديم الإعلامية نهال طايل،:" ذهبت لأخذ أنس من أجل إجراء عملية له، متابعة: وجدت علامات وكدمات في جسم أنس نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له على يد زوجة أبيه.

وتابع الطفل أنس:" أعمامي يعاملوني بلطف مقارنة بما يعاملني بيه والدي"، موضحا:" لو روحت عند والدي مرة تانية هطفش من البيت..هو مش عايزاني أصلا".

ولفتت والدته إلى أنها تزوجت بوالده وهي في سن العشرينات، وكنا نشعر حينها بأننا جاهزين للزواج، ولكن مع الوقت قررنا الانفصال نتيجة كثرة المشاكل وعدم التفاهم.