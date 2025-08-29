برج الدلو | حظك اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025.. كن حذرًا جدًا

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

ونعرض لكم توقعات برج الدلو اليوم 29 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي



توقعات برج الدلو وحظك اليوم 29 أغسطس 2025

الصلاة والتأمل عاملان أساسيان لحياة هادئة ومواجهة التحديات في آنٍ واحد، سيساعدك التأمل على استجماع القوة اللازمة لمواجهة جميع أنواع المواقف.

توقعات برج الدلو مهنيا

كن حذرًا جدًا في أسلوب عملك اليوم، قد تلاحظ زيادة طفيفة في ضغط العمل، تقبّل الأمر بروح إيجابية ونظّم أمورك بكفاءة.

توقعات برج الدلو عاطفيا

التواصل الجيد دائمًا والوضوح التام بشأن احتياجاتك أمران أساسيان بينك وبين شريكك، اجعل الأمور أكثر تشويقًا لتجنب الملل أو فقدان الجاذبية بينكما.

توقعات برج الدلو ماليا

التبرع بالمال للفقراء سيعود عليك وعلى أحبائك بالنفع الكبير.

توقعات برج الدلو صحيا

يُعدّ شرب كميات كبيرة من الماء والابتعاد عن الأطعمة الدهنية من العوامل الأساسية للحفاظ على صحتك، قد تُصاب بطفح جلدي إذا أهملت لياقتك البدنية.