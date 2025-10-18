قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مساعد وزير الخارجية يكشف رؤية مصر لحل أزمة السودان
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي
مساعد وزير الخارجية: إنهاء الحروب الإقليمية مبدأ ثابت في السياسة المصرية
رئيس الوزراء الأفغاني: لا نسعى للحرب مع باكستان لكنها بدأت انتهاك سيادتنا
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
محافظ المنيا: لن نتهاون في تطبيق التعريفة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال الركاب
بنجلاديش: تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار دكا بعد اندلاع حريق في منطقة الشحن
"سي.إن.إن.": محادثات داخل الإدارة الأمريكية حول لقاء جديد بين ترامب وكيم خلال جولة آسيا
تعرف على آخر موعد لتنازل المتقدمين لانتخابات مجلس النواب عن ترشحهم
الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة
سامسونج توقف مؤقتًا تحديث One UI 8 (أندرويد 16) لهواتف Galaxy S24 وS22
محمود طلحة يكشف أسرارا جديدة عن بطولات أشرف مروان في حرب أكتوبر | بث مباشر
هاتف ريدمي K90 برو ماكس.. أداء فخم وسعر مفاجئ في الفئة المتوسطة

ريدمي K90
ريدمي K90

كشفت شركة ريدمي رسميًا عن هاتفها الجديد K90 برو ماكس استعدادًا لإطلاقه في الأسواق الصينية بتاريخ 23 أكتوبر 2025، ويأتي هذا الهاتف ليعزز موقع الشركة في الفئة المتوسطة العليا مع تقديم مواصفات تقنية قريبة من الفئة الرائدة وسعر منافس بشكل لافت.​

التصميم وجودة التصنيع

يتميز ريدمي K90 برو ماكس بتصميم عصري ملفت، حيث يتوفر بلون أزرق مع ملمس يشبه الدنيم (الجينز)، بالإضافة إلى إطار معدني وسيظهر أيضًا خيار جديد بلون الأبيض الذهبي (Flowing Gold White).

 ويعتمد الهاتف على مادة "نانوليذر" المطورة التي تقاوم الأشعة فوق البنفسجية وتمنع الاصفرار وتراكم الأوساخ، مع منح المستخدم إحساسًا ناعمًا في اليد.​

الشاشة والصوت

الهاتف مزود بشاشة من نوع AMOLED بدقة 2K، بحواف نحيفة جدًا وثقب صغير للكاميرا الأمامية في منتصف الشاشة. 

من أبرز نقاط القوة التقنية، أن هاتف K90 برو ماكس يأتي بنظام صوتي فريد يحمل شعار "Sound by Bose"، حيث تم ضبط مكبرات الصوت بالتعاون مع شركة Bose لتوفير تجربة صوتية فاخرة غير مسبوقة في هذه الفئة.​

الأداء والمعالج

يعتمد ريدمي K90 برو ماكس على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأحدث، وهو نفس المعالج الرائد الذي يتوفر في هواتف شاومي الأعلى مثل سلسلة Xiaomi 17، ما يعد بمستوى أداء استثنائي وسلاسة في التعامل مع المهام الثقيلة والألعاب والتطبيقات المتقدمة.

 كما يُتوقع توفر خيارات متعددة للذاكرة العشوائية تصل حتى 16 جيجابايت مع تخزين داخلي كبير ليناسب احتياجات المستخدم العصري.​

نظام التصوير والبطارية

يضم الهاتف وحدة كاميرا خلفية مستطيلة بمستوى جديد من التصميم وتحتوي على 4 دوائر، ثلاثة منها للكاميرات من بينها عدسة بيريسكوب للتقريب البصري، والرابعة لمستشعر إضافي، بجانب فلاش LED في المنتصف. أما البطارية فتتجاوز سعتها 7000 مللي أمبير  وهي من الأكبر في الفئة \ مع دعم الشحن السريع باستطاعة تفوق 120 واط، لتوفير تجربة استخدام متواصلة.​

السعر وموقعه في السوق

السعر الرسمي في الصين سيبدأ من 4000 يوان تقريبًا (نحو 550 دولارًا أمريكيًا)، ما يجعله في الفئة المتوسطة العليا من ناحية التسعير، لكنه يتفوق في المواصفات التقنية على معظم منافسيه في نفس الشريحة، ويُتوقع أن يحدث ضجة في الأسواق وينافس بقوة على مستوى القيمة مقابل السعر.​

الخلاصة

ريدمى K90 برو ماكس يجمع بين شاشة مذهلة، صوت فاخر بتقنية Bose، أداء رائد بفضل أقوى معالجات كوالكوم، وكاميرات متطورة، وكل ذلك بسعر يعتبر مفاجأة بالنظر للإمكانات.

 بهذا الطرح، تواصل شاومي استراتيجية الضغط على كبار المنافسين في عالم الهواتف الذكية من خلال تقديم أجهزة توفر معادلة الأداء والسعر على نحو مثالي.

