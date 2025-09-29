سلسلة Xiaomi 17.. عتاد ضخم بتصميم ونظام تشغيل مُستنسخ من Apple

أُعلنت سلسلة هواتف Xiaomi 17 رسميًا، وتأتي جميع موديلاتها مزودة بقطع عتاد (Hardware) قوية جدًا.

فبينما يرى الجميع أنها من أفضل الهواتف التي أطلقتها شاومي على الإطلاق، إلا أن ثمة قلقًا متزايدًا بشأن اعتماد الشركة الصينية على تقليد علني ومُفرط لشركة Apple هذا العام.

1. تقليد صارخ في تسمية الموديلات

الخطوة الأولى والأكثر وضوحاً في هذا التقليد كانت في التخلي عن نظام التسمية السابق لشاومي واعتماد نظام Apple بشكل مباشر. تتكون الموديلات الجديدة من:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

يشير الكاتب إلى أن هذا التشابه في التسمية يثير الدهشة، حتى أنه يستغرب عدم وجود موديل Xiaomi 17 Air أيضاً.

2. استنساخ التصميم الخارجي والواجهة البرمجية

لم يقتصر التقليد على الأسماء فحسب، بل امتد ليشمل مظهر الجهاز ونظام التشغيل:

وحدة الكاميرا الخلفية: اعتمد هاتفا Xiaomi 17 Pro و Xiaomi 17 Pro Max تصميم وحدة الكاميرا الخلفية المعاد هندستها والمشابهة بشكل لافت لوحدة كاميرا هاتف iPhone 17 Pro، في محاولة واضحة لمضاهاة أحدث هواتف Apple الرائدة.

نظام التشغيل HyperOS 3: تبدو واجهة HyperOS 3 من شاومي - التي ستصل للهواتف المدعومة قريبًا - شديدة الشبه بنظام iOS 26 وتصميم Liquid Glass الذي أطلقته Apple، مما يشير إلى سعي الشركة لتطبيق شكل واجهة iOS 26 على نظامها بالكامل.

HyperIsland: تقدم شاومي أيضاً ميزة "HyperIsland"، والتي هي ببساطة نسخة طبق الأصل من ميزة Dynamic Island في هواتف Apple.

3. المعضلة: عتاد مبتكر مغطى بتقليد سافر

يلخص التقرير الموقف بالقول إن شاومي قدمت نظام تشغيل جديد لهواتف تبدو مثل iPhone 17 Pro، بينما يشبه هذا النظام أيضاً نظام التشغيل الذي يعمل على هواتف Apple.

بالرغم من القوة الهائلة لعتاد السلسلة الجديد، يجد الكاتب نفسه غير راغب في شراء هاتف شاومي لأول مرة، بسبب هذا التقليد العلني والفج لشركة Apple، والذي يراه قد تجاوز الحد المقبول.