خلال ساعات.. الخطيب يحسم قائمته في انتخابات الأهلي
حكم إخراج أموال الزكاة بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الوزير: القطار السريع يستوعب أكثر من مليون راكب يوميا
حكم قراءة سورة السجدة في فريضة الفجر كل جمعة.. اعرف آراء الفقهاء
متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في كنيسة بولاية ميشيغان الأمريكية إلى 4 قتلى
مصرع شخصين وإصابة 14 في انقلاب أتوبيس بصحراوي المنيا
بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة
شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم
رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين
تكنولوجيا وسيارات

سلسلة Xiaomi 17.. عتاد ضخم بتصميم ونظام تشغيل مُستنسخ من Apple

Xiaomi 17
احمد الشريف

أُعلنت سلسلة هواتف Xiaomi 17 رسميًا، وتأتي جميع موديلاتها مزودة بقطع عتاد (Hardware) قوية جدًا.

فبينما يرى الجميع أنها من أفضل الهواتف التي أطلقتها شاومي على الإطلاق، إلا أن ثمة قلقًا متزايدًا بشأن اعتماد الشركة الصينية على تقليد علني ومُفرط لشركة Apple هذا العام.

1. تقليد صارخ في تسمية الموديلات

الخطوة الأولى والأكثر وضوحاً في هذا التقليد كانت في التخلي عن نظام التسمية السابق لشاومي واعتماد نظام Apple بشكل مباشر. تتكون الموديلات الجديدة من:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

يشير الكاتب إلى أن هذا التشابه في التسمية يثير الدهشة، حتى أنه يستغرب عدم وجود موديل Xiaomi 17 Air أيضاً.

2. استنساخ التصميم الخارجي والواجهة البرمجية

لم يقتصر التقليد على الأسماء فحسب، بل امتد ليشمل مظهر الجهاز ونظام التشغيل:

وحدة الكاميرا الخلفية: اعتمد هاتفا Xiaomi 17 Pro و Xiaomi 17 Pro Max تصميم وحدة الكاميرا الخلفية المعاد هندستها والمشابهة بشكل لافت لوحدة كاميرا هاتف iPhone 17 Pro، في محاولة واضحة لمضاهاة أحدث هواتف Apple الرائدة.

نظام التشغيل HyperOS 3: تبدو واجهة HyperOS 3 من شاومي - التي ستصل للهواتف المدعومة قريبًا - شديدة الشبه بنظام iOS 26 وتصميم Liquid Glass الذي أطلقته Apple، مما يشير إلى سعي الشركة لتطبيق شكل واجهة iOS 26 على نظامها بالكامل.

HyperIsland: تقدم شاومي أيضاً ميزة "HyperIsland"، والتي هي ببساطة نسخة طبق الأصل من ميزة Dynamic Island في هواتف Apple.

3. المعضلة: عتاد مبتكر مغطى بتقليد سافر

يلخص التقرير الموقف بالقول إن شاومي قدمت نظام تشغيل جديد لهواتف تبدو مثل iPhone 17 Pro، بينما يشبه هذا النظام أيضاً نظام التشغيل الذي يعمل على هواتف Apple.

بالرغم من القوة الهائلة لعتاد السلسلة الجديد، يجد الكاتب نفسه غير راغب في شراء هاتف شاومي لأول مرة، بسبب هذا التقليد العلني والفج لشركة Apple، والذي يراه قد تجاوز الحد المقبول.

Xiaomi 17 هواتف Xiaomi 17 Xiaomi

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

الاهلي والزمالك

نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا في منهج عربي أولى إعدادي |التعليم تحسم الجدل

التوكل على الله

هل الأخذ بالأسباب يتعارض مع التوكل على الله؟ أستاذ بالأزهر يجيب

سنة النبي قبل النوم

ما هي سنة النبي قبل النوم؟.. 4 أعمال لا تتجاهلها وتفوت ثوابها

التوبة

فلسفة التوبة في الإسلام أساسية للإنسان ..وهذا هو سر السلام النفسي

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

