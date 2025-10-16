بمعالج رائد جديد من كوالكوم .. اطلاق سلسلة Xiaomi 17 بمواصفات لم يسبق لها مثيل

استغرقت شاومي أربع سنوات للاستفادة الكاملة من فكرة الشاشة الخلفية في الهواتف. هاتفا شاومي 17 برو و 17 برو ماكس هما أول هاتفين منذ هاتف Mi 11 Ultra يتميزان بشاشة ثانوية فوق وحدة الكاميرا. وهذه المرة، يبدو أن شاومي بدأت تأخذ الفكرة على محمل الجد.

هواتف الجيل القادم

أكد رئيس شركة شاومي، لو وي بينغ، أن هواتف الجيل القادم من الهواتف الذكية للشركة ستواصل استخدام تصميم الشاشة الخلفية. كما أفادت التقارير أن شاومي تخطط لزيادة استثماراتها في البحث والتطوير في السنوات القادمة.

وفقًا للو، أنفقت شاومي أكثر من مليار يوان لتطوير هذه التقنية. والنتيجة شاشة AMOLED بقياس 2.1 بوصة، بجودة الشاشة الرئيسية. تتميز بمعدل تحديث LTPO يبلغ 120 هرتز، وهي محمية بزجاج Dragon Crystal، وتدعم معيار HDR، وتصل ذروة سطوعها إلى 3500 شمعة.

حققت سلسلة Xiaomi 17 Pro نجاحًا كبيرًا في الصين

في غضون خمس دقائق فقط من إطلاقه، حطم الهاتف الأرقام القياسية في المبيعات الأولى، بينما حقق طراز Pro Max معيارًا جديدًا لمبيعات اليوم الواحد بين الهواتف الذكية المحلية. ارتفعت المبيعات الإجمالية بنسبة 20% مقارنةً بالجيل السابق، وتضاعفت مبيعات سلسلة Pro ثلاثة أضعاف.

من الناحية الوظيفية، لا تقتصر وظيفة الشاشة الخلفية لهاتف Xiaomi 17 Pro على المظهر الأنيق فحسب، بل تتيح عرض الإشعارات، والرد على المكالمات، وعرض معاينات الصور الفورية.

كما ألمح لو أيضًا إلى أن شركة Xiaomi ستطلق ميزة الترجمة الفورية للشاشة الخلفية بحلول نهاية شهر أكتوبر