في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جثث كل المحتجزين في غزة
زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمعالج رائد جديد من كوالكوم .. اطلاق سلسلة Xiaomi 17 بمواصفات لم يسبق لها مثيل

هواتف شاومي
هواتف شاومي
لمياء الياسين

استغرقت شاومي أربع سنوات للاستفادة الكاملة من فكرة الشاشة الخلفية في الهواتف. هاتفا شاومي 17 برو و 17 برو ماكس هما أول هاتفين منذ هاتف  Mi 11 Ultra  يتميزان بشاشة ثانوية فوق وحدة الكاميرا. وهذه المرة، يبدو أن شاومي بدأت تأخذ الفكرة على محمل الجد.

هواتف الجيل القادم 

 أكد رئيس شركة شاومي، لو وي بينغ، أن هواتف الجيل القادم من الهواتف الذكية للشركة ستواصل استخدام تصميم الشاشة الخلفية. كما أفادت التقارير أن شاومي تخطط لزيادة استثماراتها في البحث والتطوير في السنوات القادمة.

وفقًا للو، أنفقت شاومي أكثر من مليار يوان لتطوير هذه التقنية. والنتيجة شاشة AMOLED بقياس 2.1 بوصة، بجودة الشاشة الرئيسية. تتميز بمعدل تحديث LTPO يبلغ 120 هرتز، وهي محمية بزجاج Dragon Crystal، وتدعم معيار HDR، وتصل ذروة سطوعها إلى 3500 شمعة. 

حققت سلسلة Xiaomi 17 Pro نجاحًا كبيرًا في الصين

في غضون خمس دقائق فقط من إطلاقه، حطم الهاتف الأرقام القياسية في المبيعات الأولى، بينما حقق طراز Pro Max معيارًا جديدًا لمبيعات اليوم الواحد بين الهواتف الذكية المحلية. ارتفعت المبيعات الإجمالية بنسبة 20% مقارنةً بالجيل السابق، وتضاعفت مبيعات سلسلة Pro ثلاثة أضعاف.

من الناحية الوظيفية، لا تقتصر وظيفة الشاشة الخلفية لهاتف Xiaomi 17 Pro على المظهر الأنيق فحسب، بل تتيح عرض الإشعارات، والرد على المكالمات، وعرض معاينات الصور الفورية.

كما ألمح لو أيضًا إلى أن شركة Xiaomi ستطلق ميزة الترجمة الفورية للشاشة الخلفية بحلول نهاية شهر أكتوبر

شركة شاومي هواتف الجيل القادم الهواتف الذكية تصميم الشاشة المبيعات الإجمالية

