ولادك ياكلوا إيه في المدرسة .. وجبات صحية تفيد التلاميذ خلال الدراسة

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن الوجبات الغذائية المطلوبة لأبنائنا مع دخول المدارس لابد أن تكون خفيفة، مشيرة إلى ضرورة وجود لانش بوكس بلاستيك مغلف بورقة زبدة من الداخل.

وقالت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن البروتين هو العنصر المفيد للطالب في المدرسة، وتتمثل في «تونة بالسلطة، البيض»، مع إضافة فلفل ألوان أو خيار وثمرة فاكهة مثل الجوافة أو الموز.

وتابعت استشاري البكتيريا: الزبادي والمكسرات مع العناصر التي تساعد على التركيز الجيد للأطفال، مع وضع قطع من البسكوت التي يمكن أكلها قبل الخروج من المدرسة.

