انطلاق فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية للتغذية الرياضية بمدينة نصر

انطلقت اليوم الثلاثاء ، فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية للتغذية الرياضية بالمركز العربي الكشفي الدولي بمدينة نصر، مستهدفة العاملين بالمؤسسات والهيئات الرياضية، إضافةً إلى طلاب وخريجي كليات علوم الرياضة من مختلف محافظات الجمهورية.

وتضمن برنامج اليوم الثاني من المحاضرات العلمية محاضرة ألقاها الأستاذ الدكتور/ حمدي الأمين، أستاذ التغذية الرياضية، تحت عنوان "تغذية الرياضيين والمكملات الغذائية"، تناول خلالها أحدث الأساليب العلمية في إعداد البرامج الغذائية للرياضيين.

وتركز الدورة على تأهيل كوادر رياضية متخصصة قادرة على وضع البرامج الغذائية الملائمة لمراحل التدريب المختلفة، بما يسهم في تطوير الأداء الفني والتكتيكي للرياضيين، ورفع كفاءة المتدربين من خلال التعرف على العناصر الغذائية الفعالة والمفيدة التي تدعم تحسين نتائج الفرق الرياضية.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لإعداد كفاءات رياضية مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى النهوض بالقطاع الرياضي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة.