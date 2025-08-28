قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنغام باكية : كان كل خوفي اسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. وزير التعليم يعتمدها بعد قليل
الاحتلال يبحث مع سوريا تسليم مزارع شبعا وجبل روس مقابل الجولان
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. فيديو
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
اسشهاد 8 فلسطينين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة
موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة في الدوري
وزير الري: «إعلان كيب تاون» يُعد خريطة طريق لحشد الاستثمارات المائية في إفريقيا
أستاذ أدب شعبي: تجاهل تغذية الحقول المعرفية بمعلوماتنا سيفقد الأجيال الجديدة ثوابتها

هاجر ابراهيم

قال الدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي بجامعة القاهرة والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنّ تأثير الذكاء الاصطناعي على الحكي الشفهي والشعبي إيجابي وسلبي في الوقت ذاته (سلاح ذو حدين)، موضحًا: "نتذكر هنا أساتذتنا الكبار وعلى رأسهم الدكتور جابر عصفور عندما ظهرت العولمة، وقتها قال إن العولمة شر لا بد منه، وأقول إن الذكاء الاصطناعي شرين لا بد منهما، ولكن لا يمكننا دفن رؤوسنا في الرمال".  

وأضاف، في حواره  مع الإعلامية آية عبد الرحمن مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الذكاء الاصطناعي خطر على البشرية إلا إذا تسلحنا له، ومن ثم، فإننا يمكننا العودة إلى تنبيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الذكاء الاصطناعي والحاسب الآلي وتأهيل الشباب لاستخدامه، مشيرًا، إلى أنّ هذا نابع من استشراف المستقبل، لأن الذكاء الاصطناعي لغة المستقبل القريب، فهو مهم جدا للبشرية.

وتابع: "لدينا في مصر تراث عريق جدا، والذكاء الاصطناعي مجموعة من الحقول المعرفية إذا لم نسارع إلى تغذيتها بتراثنا ومعلوماتنا سينتج عن ذلك أن الآخر سيغذيه بمعلوماته التي يريدها، وبالتراث الذي يريده، ومن ثم، فإنه سيدخل إلينا الشك الذي نعيشه، وهو كسر النموذج والقدوة لدينا، فيجعل الجديد يتشكك في كل ما هو ثابت".

وواصل: "لدينا ثوابت دينية وأخلاقية وتاريخية وشعبية لأننا قرأنا عنها وتربينا عليها، ولكن بعض الأجيال الجديدة لن تستمد ثقافتها من الكتاب ولكن من المعلومات والحقول المعرفية مثل الذكاء الاصطناعي، وعندما يريدون الاضطلاع على سير أحمد عرابي وجمال عبد الناصر وسعد زغلول وأنور السادات، فإننا إن لم نملأ هذه الحقول بالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، فإن الغير سيملأها بمعلومات تجعل الأجيال الجديدة تتزعزع لديها هذه الثوابت".

جامعة القاهرة الأدب الشعبي الذكاء الاصطناعي

