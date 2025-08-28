واجب وطني.. «المستقلين الجدد» يدعو للمشاركة في اليوم الثاني لانتخابات «إعادة الشيوخ»

جدد حزب المستقلين الجدد دعوته للمواطنين للخروج والمشاركة بقوة في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، مؤكدًا أن التصويت واجب وطني، واستكمال ضروري لما بدأه الشعب في اليوم الأول.

وأكد الحزب أن غرفته المركزية للعمليات تواصل أعمالها لليوم الثاني على التوالي، على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان النتائج رسميًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، إن الغرفة لم تتلق حتى الآن أي بلاغات بشأن تعطيل ملموس لسير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن مرشح الحزب ومندوبيه في تواصل دائم مع الغرفة منذ فتح اللجان وحتى الإغلاق.

وأضاف أن التعليمات الصادرة من الحزب تشدد على الالتزام الكامل بضوابط التصويت والدعاية، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار د. بلاط إلى أن غرفة العمليات سجلت كثافة تصويت مريحة في مركز قطور وسجين الكوم، مسقط رأس مرشح الحزب أحمد الجعبري (أمين الحزب بمحافظة الغربية)، بالإضافة إلى مؤشرات تصويت إيجابية في عدد من مراكز المحافظة الأخرى، بما يعزز فرص الحزب في المنافسة بقوة.

من جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء شطا، الأمين العام للحزب، أن القواعد الحزبية في محافظة الغربية تواصل العمل الميداني من أجل حث المواطنين على المشاركة في التصويت، مشيرة إلى توفير كافة سبل الدعم اللوجستي لتسهيل وصول الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية.

ودعت شطا المواطنين إلى التحرك والمشاركة، مؤكدة أن هذه الانتخابات تشكل محطة هامة في بناء المستقبل الديمقراطي للبلاد، وأن صوت كل مواطن يُحدث فارقًا في رسم خريطة البرلمان الجديد.