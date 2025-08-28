محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

تتواصل اليوم جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الغربية، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها منذ الصباح الباكر في أجواء يسودها النظام والتأمين الكامل، مع توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

دعوه سباق انتخابات مجلس الشيوخ

وفي هذا الإطار دعا اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أبناء المحافظة إلى النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، مؤكداً أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو حق دستوري وواجب وطني يجب أن يمارسه كل مواطن من أجل مستقبل مصر، مشيراً إلى أن صوت كل فرد له قيمة حقيقية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

سير العملية الانتخابية

وأوضح المحافظ أن المحافظة تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك لضمان انتظام العمل داخل اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين.