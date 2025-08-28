قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة
ميناء العين السخنة يبدأ استقبال أحدث الرافعات العملاقة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي
بفعل سياسات ترامب.. تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض الفائدة
محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن الخير
اعتداءات الإخوان على السفارات المصرية بالخارج تكشف ازدواجية الغرب وتفضح شعاراته الزائفة عن حقوق الإنسان
التخطيط: حرصنا على ترشيد وحوكمة الإنفاق العام بالموازنة الجديدة
محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات .. تعرّف عليها
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تتواصل اليوم جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الغربية، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها منذ الصباح الباكر في أجواء يسودها النظام والتأمين الكامل، مع توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

دعوه سباق انتخابات مجلس الشيوخ 

وفي هذا الإطار دعا اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أبناء المحافظة إلى النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، مؤكداً أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو حق دستوري وواجب وطني يجب أن يمارسه كل مواطن من أجل مستقبل مصر، مشيراً إلى أن صوت كل فرد له قيمة حقيقية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

سير العملية الانتخابية 

وأوضح المحافظ أن المحافظة تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك لضمان انتظام العمل داخل اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين.

اخبار محافظة الغربية انتخابات مجلس الشيخ دعوه الناخبين جولة الإعادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

ترشيحاتنا

لجان التصويت في سباق انتخابات الشيوخ

توافد متوسط على لجان التصويت فى انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بالغربية

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد عيادات التأمين الصحي ويوجه بتحسين الخدمات الطبية

إسعاف - أرشيفية

انقلب بهم الموتوسيكل.. إصابة أربعة أشخاص على طريق ميت غمر بالدقهلية

بالصور

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد