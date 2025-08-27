قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

مع انطلاق اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 صباح اليوم الأربعاء، تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث يباشر المتابعة اللحظية لكافة اللجان البالغ عددها 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة.

دعم الناخبين 

وخلال المتابعة، اطمأن المحافظ على انتظام العمل داخل المقار الانتخابية، وتوافر جميع التجهيزات والخدمات اللازمة للمواطنين، بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار وكراسي كبار السن وذوي الهمم، فضلًا عن جاهزية وسائل التأمين والإضاءة ومصادر الطاقة البديلة. كما تابع حركة توافد الناخبين منذ بداية التصويت، وتأكد من تواجد القضاة رؤساء اللجان وأعضاء الهيئات المعاونة في مواقعهم.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتيح المتابعة اللحظية والتواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات، مشيدًا بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتوفير أجواء انتخابية آمنة ومنظمة.

دعم كثافة التصويت 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بدعوة أبناء المحافظة إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن ممارسة الحق الدستوري في التصويت واجب وطني ورسالة وعي، وأن أبناء الغربية كعادتهم سيقدمون نموذجًا مشرفًا يعكس مكانة عروس الدلتا.

