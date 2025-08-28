محافظ القاهرة: تحصيل 50 مليون جنيه تبرعات من المجتمع المدني لصالح صندوق التراث

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يعد أحد المشروعات القومية التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وتهدف إلى إعادة إحياء وسط البلد كتحفة معمارية ومتحف مفتوح للتراث، موضحاً أنه تم تحصيل 50 مليون جنيه تبرعات من المجتمع المدني لصالح صندوق تراث القاهرة الذي تم إنشائه لصالح تنفيذ مشروعات التطوير، مع إعادة توظيف المباني التاريخية وتعزيز مكانة القاهرة كعاصمة للثقافة والفن والسياحة.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم تحويل عدد من مناطق القاهرة إلى متاحف مفتوحة، وتخصيص أماكن أخرى للمشاة مثل منطقة مثلث الشريفين بعد الانتهاء من رفع كفاءة واجهات العقارات به، وكذلك منطقة البورصة كما يتم حاليًا تطوير شارع إبراهيم بمصر الجديدة ليكون مخصصًا للمشاة فقط.



وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم تعميم تجربة إنشاء اتحادات الشاغلين في كافة مناطق القاهرة على غرار ما تم فى ممر بهلر، وشارع الألفي وخان الخليلي وشارع إبراهيم بمصر الجديدة لاشراك المجتمع المدني في أعمال التطوير والحفاظ عليها بالرأي والإدارة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة الأزبكية التاريخية وسور الأزبكية للكتب، وسيتم افتتاحهما قريبًا ليكونا إضافة جديدة للمشهد الثقافي بالقاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة الذى عقد برئاسة محافظ القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الاجتماع، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإنشاء 10مستشفيات على مستوى الجمهورية سعة 200 سرير ، وقد تم اختيار الأرض المحيطة بقصر الأميرة نعمة وتسليمها لوزارة الصحة لانشاء مستشفى لخدمة مواطني حي المرج والأحياء المحيطة به، وجزء كبير من مواطني محافظة القليوبية".

كما شدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة الاستعداد المبكر للتعامل مع التغيرات المناخية قبل دخول فصل الشتاء .