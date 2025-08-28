ريح رجليك .. أسهل طريقة لعمل مساج القدم

يعد مساج القدم من الطرق الطبيعية المضمونة لعلاج آلام الرجل وتحسين حالتها وقوتها ولكن المشكلة أن هذا النوع من الجلسات مكلف بعض الشئ ويصعب تكراره لأسباب عديدة لذا نعرض لكم خطوات سهلة لعمله في المنزل.

ووفقا لما جاء في موقع هارفارد هيلث نعرض لكم طريقة عمل مساج القدم بأسهل الخطوات.

فوائد تدليك القدم



عندما تفكر في التدليك، قد يتبادر إلى ذهنك تدليك الرقبة أو الظهر لكن قدميك تستفيدان أيضًا من التدليك المنتظم، وقد تتمكن من القيام به بنفسك.

يُحسّن التدليك الدورة الدموية، ويُنشّط العضلات، ويُخفّف التوتر، وغالبًا ما يُخفّف الألم كما يُتيح لك فرصةً لفحص قدميك، مما يُتيح لك فرصةً لملاحظة أي مشكلة قبل أن تتفاقم.

طريقة مساج القدم

اجلس على كرسي مريح واثنِ ساقك اليسرى، وضع قدمك اليسرى برفق على فخذك الأيمن.

ضع القليل من غسول البشرة أو الزيت في يدكِ وافركه برفق على قدميكِ، ودلكها بالكامل على أصابع القدم، وقوس القدم، والكعب.

قم بتدليك أعمق، اضغط بمفاصل يدك اليمنى على قدمك اليسرى

دلك قدمك كما تعجن الخبز أو دلك الجلد والعضلات بإمساك قدمك بكلتا يديك والضغط بإبهاميك على الجلد.

باستخدام يديك، اسحب أصابع قدميك للأمام والخلف أو باعِد بينهما وهذا يُمدّد العضلات الموجودة أسفلها برفق.

كرر ذلك على القدم الأخرى.