الغندور يعد متابعيه بهدية والسبب الأهلي.. ما القصة؟

وعد الإعلامي خالد الغندور متابعيه بهدية مفاجأة لصاحب التوقع الصحيح لنتيجة مباراة الاهلي وبيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز .



وكتب الغندور عبر فيسبوك: توقعاتكم لمباراة الأهلي وبيراميدز والتوقع الصحيح هدية مفاجأة.

ويستعد فريق الأهلى لخوض مباراة مهمة بالدوري المصري أمام بيراميدز فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

يواجه فريق الأهلي، بيراميدز في التاسعة مساء غد السبت على استاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة بيراميدز حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري.

ويغيب كل من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.