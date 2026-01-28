أستاذ تاريخ عن رؤية هلال رمضان: أي احتفالات ترجع للهوية المصرية

أكدت الدكتورة ولاء محمد أستاذ التاريخ الإسلامي ومحاضر دولي، أن مصر جاءت ومن بعدها جاء التاريخ، وأن أي احتفالات يكون السبب فيها الهوية المصرية، وشكل وحضارة مصر.

وأضافت أستاذ التاريخ الإسلامي، خلال حوارها ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، أن رؤية هلال شهر رمضان ليست مطلب شرعي أو رصد فلكي فقط، لكن هي معبر يجعلنا نصل لـ طريق إلى النور، لشهر الرحمة والمغفرة.

وأوضحت أن رؤية هلال شهر رمضان كان له مظهر احتفالي مختلف عن باقي الدول الإسلامية، وأن مظاهر الاحتفال في الأول كانت تتسم بالبساطة، لكن الاحتفالات في عهد الدولة الفاطمية كانت تأخذ شكلي شعبي وجماهيري.

وتابعت، أن حفل رؤية هلال رمضان كان يتم في حفل كبير، وكان الوالي الفاطمي يحضر هذا الحفل، بحضور الوزراء.