مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
توك شو

أستاذ تاريخ عن رؤية هلال رمضان: أي احتفالات ترجع للهوية المصرية

هلال رمضان
هلال رمضان
البهى عمرو

أكدت الدكتورة ولاء محمد أستاذ التاريخ الإسلامي ومحاضر دولي، أن مصر جاءت ومن بعدها جاء التاريخ، وأن أي احتفالات يكون السبب فيها الهوية المصرية، وشكل وحضارة مصر.   

وأضافت أستاذ التاريخ الإسلامي، خلال حوارها ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، أن رؤية هلال شهر رمضان ليست مطلب شرعي أو رصد فلكي فقط، لكن هي معبر يجعلنا نصل لـ  طريق إلى النور، لشهر الرحمة والمغفرة.

وأوضحت أن رؤية هلال شهر رمضان كان له مظهر احتفالي مختلف عن باقي الدول الإسلامية، وأن مظاهر الاحتفال في الأول كانت تتسم بالبساطة، لكن الاحتفالات في عهد الدولة الفاطمية كانت تأخذ شكلي شعبي وجماهيري.

وتابعت، أن حفل رؤية هلال رمضان كان يتم في حفل كبير، وكان الوالي الفاطمي يحضر هذا الحفل، بحضور الوزراء.

هلال رمضان التاريخ صدى البلد

بالصور

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

