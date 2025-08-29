تعليق غير متوقع من خالد الغندور على مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف الاعلامي خالد الغندور تاريخ مواجهات الاهلي و بيراميدز و الكفة الارجح للفوز بالمباراة غدا.



و كتب الغندور عبر فيسبوك :الأهلي و بيراميدز ٢٣ مباراة ١١ فوز للأهلي مقابل ٦ انتصارات لبيراميدز و ٦ مباريات تعادل الأهلي احرز ٣٠ هدف و بيراميدز احرز ٢٠ هدف و كفة الأهلي ارجح أمام بطل أفريقيا غدا.

ويستعد فريق الأهلى لخوض مباراة مهمة بالدوري المصري أمام بيراميدز فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

يواجه فريق الأهلي، بيراميدز في التاسعة مساء غدا السبت على ستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة بيراميدز حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري

ويغيب كل من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.