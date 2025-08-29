قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
برلمان

قانون المسئولية الطبية الجديد .. الصلح ينهي الدعوى الجنائية

قانون المسؤولية الطبية
قانون المسؤولية الطبية
عبد الرحمن سرحان

ينتظر قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، صدور اللائحة التنفيذية له، وذلك بعدما أصدره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.

قانون المسؤولية الطبية، وضع عقوبات على الجرائم المرتبطة به، لكنه في الوقت نفسه تضمن إجازة الصلح في الجرائم الواردة بالقانون، وتشمل الأخطاء الطبية من جانب الأطباء، والاعتداء على المنشآت الطبية أو الأطباء من قِبل المرضى وذويهم.

الصلح في جرائم المسئولية الطبية

نص القانون على أن للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة ـ بحسب الأحوال وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى ـ إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، مع التأكيد على أن الصلح لا يؤثر على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

كما أجاز القانون أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكامه، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لاعتماده، ويترتب على هذا الصلح ذات الآثار السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

حدد القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه لكل من ارتكب خطأً طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الخطأ الطبي جسيمًا.

عقوبة البلاغات الكيدية

ونص القانون كذلك على معاقبة كل من يتقدم ببلاغ أو شكوى كاذبة بسوء قصد ضد مقدم الخدمة الطبية أو المنشأة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حتى ولو لم يترتب على البلاغ إقامة الدعوى الجنائية.

ويهدف النص إلى حماية مقدمي الخدمات الطبية من البلاغات الكيدية، وضمان أداء الأطقم الطبية لرسالتها السامية بأمان، مع طمأنة المجتمع الطبي إلى وجود مظلة قانونية تحميه.

