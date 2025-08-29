ضبط 6 أطنان مخللات فاسدة و10 آلاف عبوة عصائر مغشوشة في سوهاج

في إطار الجهود المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من تداول الأغذية الفاسدة أو مجهولة المصدر، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في سوهاج حملات مكبرة استهدفت مخازن السلع الغذائية بمركزي طهطا وجرجا، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخللات والعصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

6 أطنان مخللات فاسدة

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أطنان من المخللات مجهولة المصدر بمركز طهطا، تبيّن من الفحص وجود علامات تعفن واضحة بها، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى ضبط 350 كجم من الملح المغشوش المخالف للمواصفات القياسية.

كما تم ضبط أكثر من 10 آلاف عبوة عصائر ومشروبات متنوعة بمركز جرجا، بإجمالي يزيد على 2000 لتر، ثبت من خلال التحاليل المعملية أنها مغشوشة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية.

تمت الحملات تحت إشراف الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وبمتابعة مباشرة من الدكتور النمر محمدين، مدير عام الطب الوقائي، وبقيادة الدكتور محمود مسلم، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وبمشاركة إدارات الصحة في مركزي طهطا وجرجا.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الحملات الرقابية مستمرة في مختلف مراكز المحافظة ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على أن الوزارة تسعى للتصدي للغش التجاري وردع المخالفين، وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المستهلكين.

وقد تم سحب عينات من المضبوطات لإجراء الفحوصات اللازمة، مع تحرير محاضر رسمية وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، على أن تستمر الحملات المكثفة خلال الفترة المقبلة لتغطية جميع مدن ومراكز المحافظة.