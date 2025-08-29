قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتاع فتته .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
محافظات

ضبط 6 أطنان مخللات فاسدة و10 آلاف عبوة عصائر مغشوشة في سوهاج

المضبوطات بسوهاج
المضبوطات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار الجهود المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من تداول الأغذية الفاسدة أو مجهولة المصدر، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في سوهاج حملات مكبرة استهدفت مخازن السلع الغذائية بمركزي طهطا وجرجا، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخللات والعصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

6 أطنان مخللات فاسدة

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أطنان من المخللات مجهولة المصدر بمركز طهطا، تبيّن من الفحص وجود علامات تعفن واضحة بها، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى ضبط 350 كجم من الملح المغشوش المخالف للمواصفات القياسية.

كما تم ضبط أكثر من 10 آلاف عبوة عصائر ومشروبات متنوعة بمركز جرجا، بإجمالي يزيد على 2000 لتر، ثبت من خلال التحاليل المعملية أنها مغشوشة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية.

تمت الحملات تحت إشراف الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وبمتابعة مباشرة من الدكتور النمر محمدين، مدير عام الطب الوقائي، وبقيادة الدكتور محمود مسلم، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وبمشاركة إدارات الصحة في مركزي طهطا وجرجا.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الحملات الرقابية مستمرة في مختلف مراكز المحافظة ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على أن الوزارة تسعى للتصدي للغش التجاري وردع المخالفين، وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المستهلكين.

وقد تم سحب عينات من المضبوطات لإجراء الفحوصات اللازمة، مع تحرير محاضر رسمية وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، على أن تستمر الحملات المكثفة خلال الفترة المقبلة لتغطية جميع مدن ومراكز المحافظة.

