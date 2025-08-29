قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون التعليم الجديد يتيح للوزير إنشاء مدارس وبرامج الثانوي المهني.. تفاصيل

طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
محمد الشعراوي

أتاح قانون التعليم الجديد لوزير التعليم، إنشاء مدارس مهنية متخصصة بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات وفق احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 37  مكرراً 5  من القانون والتي نصت على انه يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية

ونصت المادة (37) مكرراً 4، على أنه يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوي المهني)، كما يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك كله بهدف إعداد فئة "المهني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، ويتم القبول في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما تشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملي، ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة تدريب مهنى في التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

 إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن

ونصت المادة (37) مكرراً 6 على أنه يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، كما يجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، ويجوز أن تكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة؛ ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

قانون التعليم الجديد قانون التعليم وزير التعليم مدارس مهنية احتياجات سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

روبي

روبي عن حفلها بالعلمين الجديدة: أحلى حاجة ليا السنادي

روبي

بحضور كامل العدد.. روبي سندريلا ختام الروماني بالعلمين الجديدة (صور)

درة

درة تخطف الأنظار على متن يخت بالساحل الشمالي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان

نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب

فيديو

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد