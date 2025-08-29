برلماني: زيادة سعر توريد القمح يدعم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لموسم 2025/2026، مؤكدا أنها خطوة جادة لدعم المزراعين وضمان هامش ربح عادل يحفظ حقوقهم.

وأشار "الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن

هذا القرار سيدعم المزارعين في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة، إلى جانب تشجيع الزراعة التعاقدية مما يسهم بدوره في دعم الاقتصاد المصري.



تجدر الاشارة إلى أن وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أسعار توريد محصول القمح لموسم 2025/2026.

وجاءت أسعار توريد أردب القمح لموسم 2025/2026 وفقا لدرجات النظافة كالتالي: (2250 -2300 -2350) جنيه /أردب على التوالي لدرجات النظافة (22.5 – 23 -23.5).