ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل مخزن بالإسكندرية.. صور
فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين
وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع جامعتي أدنبرة نابيير وكوين مارجريت
القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني
بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية
وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادي الأهلي
وفاة وائل عزت رئيس جهاز السباحة بالأهلي
الخارجية الألمانية: ندعو رعايانا إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية
أفضل صيغ الصلاة على النبي .. تقضي الحوائج وتزيد الرزق
اعتماد 11 معهدًا ابتدائيًا و7 روضات أزهرية في كفر الشيخ.. تفاصيل
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 90 مليون جنيه
برلمان

سؤال برلماني لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في مصروفات المدارس الخاصة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالسؤال الآتي بشأن آليات تحديد مصروفات المدارس الخاصة في مصر، وطرق رقابة الوزارة على المبالغ المالية التي تُطلب من أولياء الأمور على مدار العام الدراسي، في ظل تزايد الشكاوى من تحميل أولياء الأمور أعباء إضافية تحت مسميات متعددة (تبرعات – أنشطة – خدمات إلزامية – زي مدرسي – كتب خارجية) بعيدًا عن المصروفات الرسمية المعلنة.

وتساءل المير : ما هي الضوابط الحقيقية التي تعتمدها الوزارة في تحديد واعتماد مصروفات المدارس الخاصة بمختلف أنواعها (لغات – دولية – عربي مميز)؟
كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : كيف تراقب الوزارة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات المعتمدة رسميًا، وما آليات تلقي الشكاوى من أولياء الأمور؟ وما الإجراءات المتخذة ضد المدارس التي تُجبر أولياء الأمور على دفع مبالغ إضافية تحت مسميات مختلفة غير مدرجة بالقرارات الرسمية؟ وهل هناك خطة لربط المصروفات المدرسية الخاصة بشكل مباشر بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة، بما يضمن العدالة بين المصروفات والجودة التعليمية؟
وما نسبة المدارس الخاصة التي التزمت بالفعل بالمصروفات المعتمدة للعام الدراسي الحالي، وما حجم المخالفات التي تم رصدها؟
وهل لدى الوزارة توجه لوضع آلية إلكترونية شفافة لإعلان المصروفات المعتمدة لكل مدرسة خاصة على الموقع الرسمي للوزارة، بحيث يمكن لأولياء الأمور الرجوع إليها ومنع أي تجاوزات مالية؟ مؤكداً أن عدم وجود رقابة حقيقية وفعالة على مصروفات المدارس الخاصة يُحمّل الأسر المصرية أعباء مالية ضخمة، ويخلق حالة من الفوضى وفقدان الثقة في المنظومة التعليمية الخاصة.

حسن المير حنفى جبالى مجلس النواب مدبولى المدارس الخاصة مصروفات المدارس الخاصة

