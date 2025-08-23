قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
مينفعش .. أول تعليق لصاحب فيديو الترويج للمتحف المصري بعد الإفراج عنه
الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي الشريف.. تعرف عليها
روما يفوز على بولونيا بهدف في الدوري الإيطالي
ننشر الصور الأولى للناجيات من فاجعة أبو تلات
لفظ غير لائق وفيديوهات هزار وضحك.. ننشر الجزء الثاني من اعترافات البلوجر علياء قمرون
موقف شجاع.. حماس تشيد باستقالة الوزراء الهولنديين لرفض حكومتهم فرض عقوبات على الاحتلال
مش مصاب.. أحمد حمدي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك
الزمالك يدرس استبعاد أحمد ربيع من مباراتي فاركو ودجلة في الدوري
محمد ربيعة يقترب من دخول قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر
توك شو

أيمن محسب: أولياء الأمور يواجهون أزمة زيادة مصروفات المدارس الخاصة بلا ضابط حقيقي

عبد الخالق صلاح

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن أزمة زيادة مصروفات المدارس الخاصة تتجدد مع بداية كل عام دراسي جديد، حيث يتلقى النواب شكاوى متكررة من أولياء الأمور بشأن ارتفاع المصروفات بشكل غير مبرر ودون وجود ضابط حقيقي ينظمها.

وأوضح محسب، خلال لقائه ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز وتقدمه الإعلاميتان آية عبد الرحمن ونانسي نور، أن المادة 64 من القانون تنص على أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المخوّلة بوضع المصروفات السنوية ومع ذلك، تلجأ بعض المدارس إلى التحايل بطرق مختلفة، مثل زيادة أسعار الكتب والأدوات الدراسية (السابلايز)، أو إضافة بنود أخرى خارج المصروفات الرسمية المحددة من الوزارة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تضليل أولياء الأمور، حيث يصبح إجمالي المصروفات غير واضح، لافتًا إلى أن حتى في حال نزول لجان رقابية من الوزارة، فإنها تراقب فقط على نسبة المصروفات الرسمية، بينما تمر الزيادات الأخرى دون ضبط فعلي.

أيمن محسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة

