محافظات

موجز الوادي الجديد: رئيس الجامعة يتابع سير تقديم الطلاب بالأهلية وإنشاء مدرسة خاصة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

رئيس الجامعة يتابع سير تقديم الطلاب بالجامعة الأهلية

تابع الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، يرافقه الدكتور أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس الجامعة الأكاديمي لجامعة الوادي الجديد الأهلية، سير عملية التقديم للطلاب الجدد بالكليات المختلفة بجامعة الوادي الجديد الأهلية.

تفقد “طنطاوي” لجان الاستقبال والإرشاد داخل مقر التقديم، واطمأن على انتظام العمل وسهولة الإجراءات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية جاءت كصرح تعليمي متطور يواكب متطلبات سوق العمل الحديثة، ويتيح لأبناء المحافظة فرص تعليم جامعي متميز دون عناء الانتقال للمحافظات الأخرى.

وشدد رئيس جامعة الوادي الجديد، على أهمية توفير الدعم الكامل للطلاب الجدد، وتذليل أية عقبات قد تواجههم خلال مرحلة التقديم، مشيرًا إلى أن الجامعة الأهلية بالوادي الجديد تضم برامج أكاديمية متطورة في مختلف التخصصات، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي

لإنشاء مدرسة خاصة.. محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد إحدى المؤسسات التعليمية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم، وفد إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة؛ وذلك لبحث التعاون في مجال إنشاء مدرسة خاصة بمواصفات تعليمية متميزة، تماشيًا مع جهود المحافظة للنهوض بقطاع التعليم، وتقديم خدمات تعليمية متنوعة، تتيح كافة الأنماط والمستويات التعليمية الرسمية والخاصة.

وحضر اللقاء جهاد متولي رئيس المركز والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة،  

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ والوفد المرافق الموقع المقترح لإنشاء المدرسة بجوار المدرسة المصرية اليابانية، وتم الاتفاق على اختيار الموقع بحيث يكون مجمع للمدارس الموجودة بالمنطقة، والمستهدف تنفيذها مستقبلاً.

وعلى هامش الزيارة، زار الوفد مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أشادوا بالخدمات الطبية والتأهيلية و الترفيهية المقدمة؛ لتمكين ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.


الرحمة مفتاح السعادة وعنوان التواصل الإنساني".. مبادرة يطلقها الأزهر بالوادي الجديد


أطلق الدكتور رفاعي عبدالحق، أمين عام فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالوادي الجديد، مبادرة بعنوان : الرحمة مفتاح السعادة وعنوان التواصل الإنساني، بمسجد الشلايلة بمحافظة الوادي الجديد.

وقال الدكتور رفاعي عبدالحق، إن الرحمة هي جوهر الإنسانية وروح العلاقات بين الناس، وهي الشعور الطيب الذي يجعلنا نتعاطف مع آلام الآخرين ونمد لهم يد العون بلطف ودفء.

وأضاف أنه في عالمنا اليوم، تزداد الحاجة للرحمة لما تحمله من قدرة على تهدئة النفوس وتقوية الروابط الاجتماعية. قال تعالى: *"وَقَولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا"* (البقرة: 83)، فالكلمة الطيبة والرفق أساس الرحمة والتواصل الفعّال.  

وأشار إلى أن الرحمة ليست مجرد مشاعر، بل أفعال تظهر في التسامح مع من يخطئ، والعون لكل محتاج، والاستماع بفهم دون حكم، كما قال النبي  ﷺ: *"الراحمون يرحمهم الرحمن"*، فمن يزرع الرحمة يحصد حب الناس وبركات الله.  

وأكد أن الرحمة تخلق بيئة يسودها السلام والاحترام، وتساهم في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة تحدياته بتعاطف ومحبة، لذا، علينا أن نغرس الرحمة في قلوبنا وفي تعاملاتنا اليومية، فهي مفتاح السعادة الحقيقية والنجاح الإنساني. 

ودعا الدكتور رفاعي عبدالحق إلي نشر هذه المبادرة في ربوع المحافظة، وذكر أن أعضاء الفرع سيشاركون في هذه المبادرة بالمساجد ومراكز الشباب والمدارس وجميع الأماكن التي يوجد بها تجمعات كالمقاهي والكافتريات؛ لنشر قيمة الرحمة في المجتمعات.

