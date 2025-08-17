لإنشاء مدرسة خاصة.. محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد إحدى المؤسسات التعليمية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم، وفد إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة؛ وذلك لبحث التعاون في مجال إنشاء مدرسة خاصة بمواصفات تعليمية متميزة، تماشيًا مع جهود المحافظة للنهوض بقطاع التعليم، وتقديم خدمات تعليمية متنوعة، تتيح كافة الأنماط والمستويات التعليمية الرسمية والخاصة.

وحضر اللقاء جهاد متولي رئيس المركز والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة،

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ والوفد المرافق الموقع المقترح لإنشاء المدرسة بجوار المدرسة المصرية اليابانية، وتم الاتفاق على اختيار الموقع بحيث يكون مجمع للمدارس الموجودة بالمنطقة، والمستهدف تنفيذها مستقبلاً.

وعلى هامش الزيارة، زار الوفد مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أشادوا بالخدمات الطبية والتأهيلية و الترفيهية المقدمة؛ لتمكين ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.