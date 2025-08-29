البرلمان الإيراني يخطط لانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي

أكدت وسائل إعلام إيرانية أن البرلمان في طهران يستعد لمناقشة خطة تقضي بانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي، مع وقف المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، وإنهاء التعاون الرقابي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويأتي ذلك بعد إعلان دول الترويكا الأوروبية تفعيل آلية تفضي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بشكل تلقائي.

وفي السياق، أوضح حسين علي حاجي دليغاني، نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، أن مشروع قانون عاجل بهذا الشأن جرى إعداده وسيُرفع غداً الجمعة إلى النظام الداخلي للبرلمان، تمهيداً لعرضه خلال جلسات الأسبوع المقبل لمناقشته والتصويت عليه، وفق ما نقلته وكالة تسنيم.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الخطوة الأوروبية الأخيرة تعزز الشكوك حول نوايا العواصم الأوروبية، واصفاً القرار بأنه "استفزازي وغير ملائم"، وأنه يعقد فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

أما كالاس، فقد شددت على ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي للعب دور الوسيط لتسهيل المسار الدبلوماسي، داعية جميع الأطراف إلى مواصلة التشاور من أجل إبقاء الحل السياسي مطروحاً.