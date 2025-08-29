ليفاندوفسكي يقود قائمة بولندا لتصفيات كأس العالم

شهدت قائمة منتخب بولندا، اليوم الجمعة، التي أعلنها المدرب يان أوربان، المدير الفني، عودة روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، قائدًا، بعد عدول الأخير عن فكرة عدم الانضمام للمنتخب مجددًا.

وعُيّن أوربان في يوليو ليحل محل ميشال بروبيرز، الذي استقال في يونيو وسط جدل حول قراره سحب شارة القيادة من هداف بولندا التاريخي وتسليمها لبيوتر زيلينسكي، لاعب إنتر ميلان.

وتحتل بولندا المركز الثالث في مجموعتها في تصفيات كأس العالم خلف فنلندا وهولندا، ويُنظر إلى ليفاندوفسكي على نطاق واسع على أنه عنصر أساسي في آمالها في التأهل إلى بطولة العام المقبل.

وقال أوربان في بيان: "أريد أن نبدأ المعسكر التدريبي بسجل نظيف، سيكون روبرت ليفاندوفسكي قائد الفريق، وسيظهر معي في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين، لقد عيّنت بيوتر زيلينسكي نائبًا للقائد، وسيكون يان بيدناريك القائد الثالث".

مباراة بولندا المقبلة في تصفيات كأس العالم ستكون ضد هولندا خارج أرضها في 4 سبتمبر، قبل أن تستضيف فنلندا بعد ثلاثة أيام، وسجل ليفاندوفسكي- البالغ من العمر 37 عامًا - 85 هدفًا في 158 مباراة مع بولندا.